CRK: Filip Wolfensberger ergänzt die Geschäftsleitung

Seit dem 1. Mai gehört Filip Wolfensberger zur Geschäftsleitung von CRK, wie die Kommunikationsagentur mitteilt. Der 40-jährige Basler, der 2020 zu CRK stiess, ist seit Januar 2022 als Creative Director der Agentur tätig. In dieser Funktion hat er zahlreiche Kommunikationskampagnen konzeptionell und strategisch mitentwickelt.



«Gut für die Zukunft gerüstet»

«Dass Filip zur Geschäftsleitung stösst, ist eine logische Folge seines Engagements. Mit ihm sind wir aber auch gut für die Zukunft gerüstet: Er hat sich bereits früh mit KI-Werkzeugen auseinandergesetzt und verfügt heute über das Wissen und die Fähigkeiten, um auch in diesem Bereich vorne im Feld mitspielen zu können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm», wird Caroline Hulliger, Geschäftsleitungsmitglied von CRK, in der Mitteilung zitiert.

Dass Filip Wolfensberger zur Geschäftsleitung stösst, zeige auch den wachsenden Stellenwert seiner Abteilung innerhalb der Agentur. «Unsere Kreativabteilung hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen, was auch Filip zu verdanken ist», sagt Caroline Hulliger. Auch nach seinem Eintritt in die Geschäftsleitung wird Wolfensberger als Creative Director tätig sein. «Ich freue mich auf die spannenden und herausfordernden Aufgaben, die auf mich zukommen», sagt Filip Wolfensberger. (pd/nil)