Nach zehn Jahren in der Film- und Videoproduktionsbranche sei es an der Zeit gewesen, innezuhalten um sich auf die Kernwerte zu besinnen; «Es war Ziit, zum’s uf de Punkt bringa», schreibt MovieMaint in einer Medienmitteilung. Mit dem neuen Logo und dem Claim «simple. cinematic.» schlage man ein neues Kapitel auf, heisst es weiter.

Die Elemente des neuen Auftritts symbolisierten die Philosophie der Agentur, Dinge einfach und verständlich zu halten, ohne an Qualität zu verlieren, und unser Engagement, technologisch immer am Puls der Zeit zu sein, schreibt MovieMaint. (pd/nil)