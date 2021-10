Silvia Peter

Firma für Organisations-Entwicklung gegründet

Per Oktober 2021 tritt ein neuer Player im Bereich Organisationsentwicklung und Führungsberatung in den Markt. Mit langjähriger Erfahrung in namhaften sowie Erfahrung im Weiterentwickeln von Organisationsstrukturen bietet Silvia Peter Expertenwissen in der Kommunikationsbranche.

Silvia Peter bringt nebst breiter Branchenerfahrung und einem MBA in «Leadership und Organisationsentwicklung» auch fundiertes Fachwissen und eine breite Palette an Methodenkenntnis mit. (Bild: zVg)