Publiziert am 14.07.2025

Ein ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk gönnt sich die international tätige Phoenix-Mecano-Gruppe. Unter dem Titel «Erfolg ist immer der Schnee von gestern» schildert der promovierte Historiker und Mitinhaber und Gründer des Zürcher Kommunikationsunternehmens Widmer Kohler AG, Christoph Kohler, anhand von 40 Gesprächen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen die Entwicklung des Unternehmens zu einem Weltkonzern.

Phoenix Mecano hat seinen Hauptsitz heute in Stein am Rhein und hat sich in den vergangenen 50 Jahren als Anbieter von Systemlösungen und kompletten Geräten weltweit etabliert. Das Schweizer Technologieunternehmen ist börsenkotiert und stellt Verstellmotoren und Systemintegrationen her. Phoenix Mecano beschäftigt rund 7000 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von 779,5 Millionen Euro.

In der 409-seitigen Firmendokumentation, die bei NZZ Libro erschienen ist, gibt es keine Zwischentexte, sondern ausschliesslich Interviews mit beteiligten Personen.

Inspiriert durch deutsche Punks

Inspiriert wurde Autor Christoph Kohler durch den Doku-Roman «Verschwende deine Jugend» (Suhrkamp), in dem die ersten deutschen Punks von 1976 bis 1983 von Schlägereien und Saufereien, von Neid und Neonazis, von Widerstand und der schleichenden Kommerzialisierung erzählten. In der Geschichtswissenschaft wird dies als «Oral History» bezeichnet.

Für Benedikt Goldkamp, Verwaltungsratspräsident und Sohn des Gründers der Phoenix Mecano AG, sei dies das richtige Konzept, um die Geschichte seines Unternehmens zu erzählen, so Kohler, da er kein Interesse an einer «offiziellen» Geschichtsschreibung gehabt habe. Vielmehr habe sich Goldkamp dafür interessiert, wie all die Wegbegleiter die Entstehung und Expansion des Unternehmens erlebt hätten. Da Phoenix Mecano ein dezentral geführtes Unternehmen sei, habe er sich auch eine dezentrale Geschichtsschreibung gewünscht. Das sei – so Christoph Kohler – der Startschuss zu einer seiner «aufwändigsten und aufregendsten historischen Arbeiten» gewesen, die er in den letzten Jahren verfasst habe.

Die Gestaltung übernahm Jiri Chmelik (Noir Associates). Widmer Kohler hat bis anhin rund 30 Firmenbiografien publiziert. (ma)