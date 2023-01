Das Verständnis darüber, was Gesundheit bedeutet, hat sich in den letzten Jahren radikal geändert. Gesundheit erfasst auf der persönlichen Ebene nicht mehr nur die Abwesenheit von Krankheit sondern beinhaltet die andauernde Auseinandersetzung mit der Leistungsfähigkeit und dem körperlichen und seelischen Wohlbefinden. Auf der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Ebene drängen neue Herausforderungen wie die Versorgungssicherheit, die Digitalisierung und der Kostendruck, wie es in einer Mitteilung heisst. In diesem Kontext nehme die Bedeutung strategischer Gesundheitsmarken laufend zu. Stillstand bedeute hier Rückschritt.





Als Agentur im Schweizer Gesundheitswesen beschloss Lumina Health mit der Erweiterung des Teams und der Angebote ein umfassendes Rebranding. Lumina Health verbindet seit 2006 Consulting, Marketing und Digital Solutions. Vision und Werte sollen während der gesamten Customer Journey auf allen Kanälen authentisch erlebbar werden. So würden Gesundheitsmarken das notwendige Vertrauen erzeugen, um die anspruchsvollen Entscheidungen mit denen Kunden, Patientinnen, Zuweisende und politische Entscheidungsträger heute konfrontiert sind, zu vereinfachen, heisst es weiter.





«Krankheit ist etwas immens Persönliches. Das Gesundheitswesen ist kein ‹Geschäft›. Es geht um das wichtigste menschliche Bedürfnis nach Wohlergehen von Körper und Geist. Daher sind uns die Nähe zu unseren Kundinnen und das tiefe Verständnis für deren Anspruchsgruppen ein absolut zentrales Anliegen», lässt sich die Gründerin und Geschäftsführerin von Lumina Health, Tarja Zingg, in der Mitteilung zitieren.



Das Rebranding umfasst einen neuen digitalen Auftritt und den neuen, dreimal jährlich erscheinenden Healthcare Marketing Inisghts Newsletter. (pd/mj)