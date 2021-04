Winkreative: Florian Jacquier steigt neu an Bord

Der Schweizer Hauptsitz in Zürich der Kreativagentur Winkreative vergrössert sich um Florian Jacquier. Als Account Director übernimmt er die Verantwortung für den wachsenden Kundenstamm in der DACH-Region. Wie Winkreative in einer Mitteilung weiter schreibt, verantwortet er die Akquisition von neuen Partnern und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in der Schweiz und in Europa.

Jacquier bringt umfangreiche Erfahrungen in der Markenführung und im kreativen Marketing in das Wink-Team ein. Als ehemaliger Managing Director von VICE Schweiz half Jacquier, die Medienmarke der Kreativagentur Virtue aufzubauen und zu erweitern. Zuletzt war er für das Marken- und Kreativmanagement des globalen Kunstevent-Unternehmens Art Basel verantwortlich.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei einer Agentur, die international absolut einzigartig ist. Das Potenzial ist enorm und es liegt eine spannende Zeit vor uns», lässt sich Jacquier zitieren.

Ariel Childs, Managing Director, Winkreative: «Das Wachstum auf dem Schweizer und dem europäischen Markt ist enorm und wir sind begeistert, ein multidisziplinäres, erfahrenes Team in Zürich aufzubauen. Florians Fähigkeiten im Markenaufbau und -management sind eine echte Bereicherung für Wink und unsere Kunden.»

Winkreative ist eine globale Branding- und Kommunikationsagentur mit Kreativ- und Geschäftssitzen in Zürich und London sowie Büros in Nordamerika und Asien. Die Agentur wurde 1998 von Tyler Brûlé gegründet und ist seit 2007 das Partnerunternehmen der Zeitschrift Monocle. (pd/eh)