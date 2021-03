Flughafenregion Zürich: Flughafenregion Zürich

FRZ Flughafenregion Zürich – Wirtschaftsnetzwerk & Standortentwicklung – pflegt über verschiedene Wege den Dialog mit relevanten Zielgruppen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mitte 2020 hat FRZ ihr eigenes Magazin vorgestellt. Das E-Paper soll viermal jährlich erscheinen. Es ist verfügbar via Newsletter, digitale Netzwerke wie LinkedIn und die Website.

Das Magazin berichtet ausführlich über Ereignisse der FRZ, ihre Members und die Region. Seit der dritten Ausgabe wird jeweils zusätzlich ein Video als «Making Of» produziert. Ferner ermöglicht das Medienformat Listicle für Schnellleser eine Übersicht zu den wichtigsten Ressourcen. Das E-Paper wird in sechs Varianten publiziert. Künftig sind ad hoc auch Prints möglich. Die bisherigen Ausgaben sind via News-Rubrik der Homepage erreichbar oder direkt hier.

Ergänzt bisherige Aktivitäten

«Das Magazin erhält grossen Zuspruch. Wir haben nachweislich Tausende effektiver Leserinnen und Leser. Besonders freut uns, dass die Möglichkeit der Inserateschaltung rege genutzt wird», lässt sich Peter Arnold, verantwortlich für FRZ Kommunikation und Geschäftsentwicklung, zitieren. Das eigene Medium ermögliche es, die vielfältigen Themen des Netzwerks sowie der näheren und weiteren Flughafenregion anschaulich darzustellen. Das Magazin sei die perfekte Ergänzung zur bereits sehr intensiven Kommunikation über soziale Netzwerke und zum laufenden Ausbau der Medienpartnerschaften.

Neue Formate wie Digital Networking Lunches im Fokus

In der aktuellen Ausgabe wird ausführlich auf das neue Format der Digital Networking Lunches eingegangen: Im Rahmen einer Zoom-Konferenz werden die Teilnehmenden an drei verschiedenen Breakout Sessions à 20 Minuten via Zufallsgenerator in virtuelle Konferenzräume mit je vier Personen eingeteilt. Die Moderation sendet jeweils fünf Minuten und 60 Sekunden vor Schluss der Breakout Session ein Signal für den Countdown. In einem ausführlichen Interview kommt im aktuellen Magazin persönlich-Verleger, Chefredaktor, Buchautor und Moderator Matthias Ackeret zu Wort. (pd/lol)