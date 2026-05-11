M&: Forschung sichtbarer machen

Publiziert am 11.05.2026

Die Zürcher Brandingagentur M& hat den Markenauftritt des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Zürich (IPZ) neu entwickelt. Das Projekt umfasst Markenstrategie, Website-Relaunch, digitales Storytelling sowie ein umfassendes CD-Manual für die langfristige Markenführung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ausgangspunkt war eine strategische Neupositionierung: Wofür steht das Institut künftig? M& analysierte das Potenzial des IPZ und erarbeitete eine Grundlage, die die Forschung sichtbarer machen, die institutionelle Identität schärfen und die Zugehörigkeit zur UZH stärken soll.

Auf dieser Basis wurde die Webseite des Instituts vollständig überarbeitet. Inhalte wurden neu strukturiert, die Nutzerführung vereinfacht und das visuelle Design konsequent geschärft. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf digitalem Storytelling: Mit dem neu entwickelten Format «Forschung mit Wirkung» erklärt das Institut seine Forschungsprojekte in kurzen Filmformaten – verständlich und für unterschiedliche Zielgruppen zugänglich aufbereitet.

Das neue Inhalts- und Designsystem wurde zudem auf weitere Kommunikationskanäle ausgeweitet. Ein CD-Manual definiert die zentralen gestalterischen und inhaltlichen Prinzipien und schafft die Grundlage für einen konsistenten Auftritt über alle Touchpoints hinweg. (pd/spo)