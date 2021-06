Kongresshaus Zürich: Franziska Gsell ist im Verwaltungsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Kongresshaus Zürich AG haben im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung 2021 Franziska Gsell in den Verwaltungsrat gewählt. Mit dieser Zuwahl soll das Know-how im obersten Gremium erweitert und ein Generationenwechsel vorangebracht werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Stadtzürcherin bringe als Chief Marketing Officer der Uhrenmarke IWC aus Schaffhausen nicht nur internationales Marketingwissen ein, sondern sei als erfahrene Verantwortliche für Veranstaltungen und Messen auf der ganzen Welt bestens mit der Entwicklung im globalen Kongress- und Eventbereich vertraut.

«Mit der Wahl von Franziska Gsell unterstreichen wir unsere Ambition, die Marke Kongresshaus Zürich auch international breit zu verankern und in Sachen Technologieeinsatz und Nachhaltigkeit eine führende Stellung einzunehmen», wird VR-Präsident Jean-Marc Hensch zitiert.

Die 1970 geborene Gsell ist dipl. Betriebsökonomin FH und blickt auf mehrere Jahrzehnte Erfahrung in Management, Marketing und Verkauf zurück, heisst es weiter. Sie begann ihre Laufbahn im Marketing von Feldschlösschen und leitete während einem halben Jahrzehnt das Marketing von Lindt & Sprüngli in der Schweiz, wo sie sich auch stark mit Brand Management und Produktentwicklung befasste. Danach führte sie als CEO die Schweizer Traditionsmarke Fogal. Seit 2015 ist sie als Chief Marketing Officer und Sustainability Committee Chair der Uhrenmarke IWC Schaffhausen international tätig. Gsell ist verheiratet und lebt mit Ehemann und Sohn in Zürich. (pd/cbe)