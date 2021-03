Kernbrand: Frauen im Militär – normal oder?

Am frühen Montagmorgen sorgte das Amt für Militär und Zivilschutz am Bahnhof St. Gallen für staunende Gesichter. Ein Sanitätspanzer, gefahren von einer Frau, und ein tonnenschwerer Duro bahnen sich den Weg auf den Kornhausplatz. Dort machen sie den ganzen Tag mit einem Banner auf das Kampagnenthema des diesjährigen Internationalen Frauentag aufmerksam: «#ChooseToChallenge». Ergänzt wird der Hashtag mit der Frage «Frauen im Militär – normal, oder?». So heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Politisches Statement für gleiche Behandlung

«Auf den ersten Blick scheint es überraschend, dass sich die Armee, als eine Männerbastion, am Internationalen Frauentag (IWD) für Gleichberechtigung stark macht», lässt sich Projektleiterin Gisèle Ladner bei Kernbrand zitieren. Auf die Idee der Aktion zum Frauentag sei man gekommen, weil der Tag entgegen vieler anderer Werbeaktionen kein Wellness-Muttertag sei, sondern ein Tag mit politischem Hintergrund, der sich für die Rechte der Frau stark macht.

Und Fakt ist, Frauen haben in der Schweiz das Recht, Militärdienst zu leisten und werden nach eigenen Aussagen in der Armee gleichbehandelt, wie ihre Kollegen. Von ihrem zivilen Umfeld und der Öffentlichkeit hingegen werden sie mit Klischees konfrontiert und verurteilt.

«Wenn sie im Tarnanzug unterwegs ist, wird sie oft angepöbelt und gefragt, ob sie echt ist – das hat uns eine Angehörige der Armee erzählt», so Gisèle Ladner, «und wenn man Medienberichte über Frauen in der Armee liest, geht es gern um Ohrringe, Nagellack und die Figur, um ja das Klischee der burschikosen Militärdienstleistenden zu widerlegen. Aber es sollte gar nicht um das Äussere dieser Frauen gehen. Es ist ihr Recht, Dienst zu leisten, ohne, dass es um ihr Äusseres geht.»







Die Aktion soll zur Normalisierung des öffentlichen Bilds der Frau in der Armee beitragen. Major Tamara Rancetti-Hauri und Hauptfeldweibel Desirée Pelloni haben vor Ort Medien von ihren Erfahrungen in der Armee berichtet.

Landingpage mit Kontaktformular für alle Fragen

Das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons St. Gallen setzt sich seit Jahren für mehr Frauen in der Armee ein. Aus Erfahrung zeigt sich Oberst Andreas Schwarz, Kreiskommandant des Kantons St. Gallen, überzeugt, dass gemischte Teams eine Bereicherung für die Armee sind. Es werde Zeit zu zeigen, dass die Armee keine Männerdomäne mehr sein wolle.

Auf der zur Aktion gehörigen Landingpage können interessierte Frauen alle ihre Fragen direkt an Major Tamara Rancetti-Hauri schicken. Vor allem «Frauenthemen» werden immer wieder gern von Frau zu Frau besprochen, weshalb auch hier auch Platz für intime Fragen rund um die Menstruation oder die Schlafsituation in der Kaserne Platz finden.

Verantwortung bei Kernbrand: Gisèle Ladner, Sandra Green (Projektleitung), Alexander Raschle (Konzept), Samira Büchler (Design Landingpage), Felicia Aepli (Animation Landingpage), Stefan Kellenberger (Entwicklung). (pd/lol)