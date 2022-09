Kargo: Frische Farben für das Gurtenfestival

Diesen Sommer war es dann endlich wieder soweit: In enger Zusammenarbeit mit dem Gurten-Team führte die Agentur Kargo das 2018 neu entwickelte Brandig weiter, tauchte sämtliche Kommunikationsmassnahmen in neue Farbwelten und hüllte auch die neue und grössere Hauptbühne in ein frisches Kleid, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die regelrechte «Gurten-Ekstase» habe im wahrsten Sinne des Wortes in vier intensiven #GRTN22 Showdays gegipfelt. Das achtköpfige Kargo-Team habe vor Ort für eine reibungslose Social-Media-Kommunikation gesorgt, sei der Community mit Fingerspitzengefühl Red und Antwort gestanden und habe das Festival in unzähligen Reels, Artist-Interviews, Posts und Stories festgehalten und dabei über Millionen von Impressions auf Instagram und Facebook generiert. Das Leistungsspektrum umfasste laut Mitteilung zudem Analyse, Monitoring und Reporting sowie Bereitstellung des Contents der Fotografinnen, Fotografen und Videocreators, in Abstimmung mit der Auftraggeberin.

«Überall zu sehen: Die Kargo-Handschrift auf Festivaleinlassbändern, Mehrwegbierhumpen, Plakaten, unzähligen Screens und sogar auf der limitierten Gurtenfestival-Uhr designed by Swatch», schreibt die Agentur nicht ohne Stolz. Und weiter: «Dabei immer im Nacken, thronend über dem Festivalgelände und der Stadt Bern: Die neue Hauptbühne. Grösser als eh und je. Genau wie die Liebe Kargos zum Güsche.

Die Freude für die nächste Ausgabe wachse bei Kargo derweil weiter: Mit der 40. Ausgabe feiert das Festival ein bedeutendes Jubiläum. «Ein Anlass, den Berner Love-Brand noch feierlicher zu positionieren und die Festglocken auch in den Kommunikationsmassnahmen läuten zu lassen. Das Schönste daran? Kargo ist wieder mit dabei und freut sich über eine weitere vertrauensvolle und langjährige Kundenbeziehung.»

Verantwortlich bei der Gurtenfestival AG: Lena Fischer (Leiterin Marketing & Kommunikation), Nadine Lenzi (Marketing und Kommunikation, Verantwortliche Social Media); verantwortlich bei Kargo Kommunikation LSA: Nicole Balsiger-Gerber (Gesamtprojektleitung & Teamleitung Showdays), Christoph Balsiger (Creative Direction), Fabia Dellsperger (Art Direction), Aline Schneiter (Projektmanagement, Stv. Teamleiterin Showdays), Pasquale Herren (Graphic Design), Jorge Martinez (Motion Design) und Luca Balzli, Roman Sterchi, Magali Lehmann, Isabelle Lindner (SoMe Showdays). (pd/cbe)