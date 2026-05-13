TBS: Frischer Anstrich für Malerfirma

Publiziert am 13.05.2026

Die Agentur TBS zeichnet für das Redesign verantwortlich, wie diese mitteilt. Der Maler- und Gipserbetrieb wurde 1930 in der Region Baden-Brugg gegründet, 2014 in Siegrist Maler AG umbenannt und 2020 von einem Mitarbeitenden übernommen. Im Zuge des Eigentümerwechsels wurde der bestehende Unternehmensname beibehalten, der visuelle Auftritt jedoch grundlegend überarbeitet.

Kern des Projekts ist ein neues Logo. Die bisherige Wortmarke galt laut Agentur als schlecht lesbar und für kleine Anwendungsformate ungeeignet. Das neue Logo setzt den Schriftzug «Siegrist» stärker in den Vordergrund, während «Maler AG» als Zusatz ausgewiesen wird. Ergänzend wurde eine Illustration entwickelt, die als Bildmarke in definierten Anwendungen eingesetzt wird.

Parallel zum Logo wurde das gesamte Designsystem überarbeitet: Farbpalette, Illustrationsstil, Icons und Typografie wurden neu definiert. Das aktualisierte Erscheinungsbild kommt auf verschiedenen Trägern zum Einsatz, darunter Website, E-Mail-Signatur, Offerten, Fahrzeugbeschriftungen, Baustellenplanen sowie Arbeitskleidung. (pd/spo)