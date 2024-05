Publiziert am 03.05.2024

Für Skitourengänger ist der Winter noch in vollem Gang – und auch für Evoq. Die Agentur hat die Schweizer Traditionsmarke «Fritschi Swiss Bindings» rundum überarbeitet. Der Brand Refresh rückt Marke und Produkt «durch ein leistungsfähiges Designsystem näher zusammen und ermöglicht ein einzigartiges Markenerlebnis», wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit 1960 sei Fritschi «Vorreiter» im Bereich Skitouren-Bindungen. Basis für den Brand Refresh sei die gemeinsam mit Fritschi erarbeitete Positionierung. Das Unternehmen lege in einem «von internationalen Mega-Playern dominierten Markt» höchsten Wert auf Sicherheit und Qualität, um Skitouren-Sportlerinnen und -Sportler weltweit ein unbeschwertes Tourenerlebnis zu bieten. Fritschi will «nichts weniger» als die perfekte Verbindung von Mensch und Ski schaffen. Der Claim «Expect nothing less» bringt laut Mitteilung dieses Engagement auf den Punkt.

Der Markenauftritt setze starke Akzente für die Kommunikation. Das neu geschaffene «Fritschi X-Label» kommuniziert Schweizer Qualität und die sichere Auslösung im Falle eines Sturzes, wie die Agentur schreibt. Das Label stehe somit für optimale Sicherheit und Performance im alpinen Gelände. Es werde durch weitere modulare Gestaltungselemente ergänzt. So entstehe ein Erscheinungsbild, das die Botschaften wirkungsvoll in Szene setze und Fritschi eine effiziente und flexible Kommunikation über alle Touchpoints ermögliche.

«Evoq hat unsere Bedürfnisse als Schweizer KMU, das sich in einem kompetitiven internationalen Markt behaupten muss, erkannt und uns dabei geholfen, unsere Einzigartigkeit klar herauszuarbeiten», wird Stefan Ibach, CEO Fritschi Swiss Bindings, zitiert. (pd/cbe)