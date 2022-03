Die IST – Höhere Fachschule für Tourismus und Outdoor mit Sitz in Zürich und Lausanne, hat nach dem kompletten Umbau der Schulräume in Zürich nun auch eine neue Corporate Identity. Ziel des Brand-Relaunch ist es, die Positionierung der Marke IST als führende Schweizer Tourismusfachschule zu schärfen und sie mit einem modernen, selbstbewussten Erscheinungsbild in der dynamischen Tourismus- und Outdoor-Branche sichtbar zu machen. Auch die Website wurde komplett neu aufgesetzt.

Die Pandemie hat nicht nur den Tourismus, sondern auch die Anforderungen an die Tourismusausbildung stark beeinflusst. Diese einschneidenden Veränderungen hat die IST – Höhere Fachschule für Tourismus und Outdoor genutzt, sich vollkommen neu auszurichten. Mit modern umgebauten Schulräumen in Zürich, einem erweiterten Studienangebot, flexibler Unterrichtsgestaltung und einem neuen CI/CD inklusive neuer Website will man sich für die Zukunft rüsten, heisst es in einer Mitteilung.

«Wir freuen uns sehr, dass mit diesem Re-Launch nicht nur das Design frisch und modern daherkommt, sondern wir auch den technischen Anforderungen von heute gerecht werden», sagt Geschäftsführerin und Gesamtschulleiterin Nicole Diermeier. Und IST-Marketingleiterin Lory Gauch ergänzt: «Unser neuer Auftritt trifft den Nerv der Zeit. Er ist modern, schlicht und hochwertig. Er spiegelt die Qualität der IST.»

Verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung des IST-Relaunchs ist der Markenstratege Daniel Kraft. Er erklärt: «Logo, Bildsprache, Schrift und Farbwelt – sämtliche Elemente des neuen Markenauftritts spielen zusammen, um die Vision der IST für die relevanten Zielgruppen langfristig erlebbar zu machen. Tourismus- und Outdoor-Erlebnisse, die dem einzelnen Menschen ebenso guttun wie dem Planeten als Ganzes.»

Das IST-Logo hat seinen Ursprung im Schweizerkreuz und steht durch den dynamischen Schnitt gleichzeitig für Aufbruch, Entwicklung und Weiterkommen. Die IST-Bildsprache soll Emotionen wecken, zeigt Menschen und Orte, das Unterwegssein, die weite Ruhe und das urbane Leben. Die Bilder laden dazu ein, den Moment bewusst zu erleben und die Welt faszinierend nah und überraschend neu zu entdecken. Die IST-Farbwelt: Place, Dream, Seek, Grow – die charakteristischen IST-Farben untermalen plakativ und selbstbewusst das Verständnis von und den Anspruch an Tourismus und Outdoor.

Die IST-Schrift ist modern, dezent und enorm flexibel und eignet sich damit ideal, um den ganzen Facettenreichtum der Tourismus- und Outdoor-Branche über alle Kanäle authentisch zu vermitteln.

Verantwortlich bei der IST, Höhere Fachschule für Tourismus & Outdoor: Nicole Diermeier (Geschäftslei-tung), Lory Gauch (Marketingleitung). Verantwortlich für Konzeption und Umsetzung: Daniel Kraft (Mar-kenstrategie, Projektleitung), Israel Moreno (Design), Clau Isenring (Text). (pd/wid)