Biohacks ist im wachstumsstarken Markt der Functional Foods tätig und entwickelt und vermarktet vegane Getränke und Nahrungsergänzungsmittel in Bio-Qualität. Zusätzlich kommuniziert und fördert das Unternehmen das Thema Biohacking, das vertiefte Verständnis der Menschen über den eigenen Organismus mit Ernährungsexperten und Biohackern, wie es in einer Mitteilung heisst. Gestützt auf Wissen, Daten und technische Hilfsmittel sollen Menschen ihre körperlichen und mentalen Potenziale besser ausschöpfen.

Farner konnte mit der Unterstützung von Biohacks bereits die Konzeption und Umsetzung der neuen Website sowie das Redesign der Verkaufsunterlagen finalisieren. Weiter wurden im Rahmen der Zusammenarbeit der Markenaufbau sowie das Packaging der zwei wichtigsten Produktelinien «Spirit» und «Mood» überarbeitet.

Das initiale Dosendesign des Spirit Universe, gestaltet unter der Federführung von Gründer Jonathan Sehlinger, wurde nochmals gemeinsam weiterentwickelt. Die Drinks von Biohacks treten neu kräftiger, exotischer und aussagekräftiger auf. Sie widerspiegeln damit noch besser die essenziellen Eigenschaften der enthaltenen Getränke Energee Spirit und Enertea Spirit, die bio-veganen Alternativen zu herkömmlichen Energy Drinks.

Das klare, präzise Design im «Mood» Universe wiederum weist auf die Hochwertigkeit und Funktionalität der Shots und Pulverprodukte hin, die den menschlichen Organismus gezielt beim Schlafen, in der Regenration, im Alltag und in der Immunabwehr unterstützen. «Mit dem neuen, frischen Auftritt können wir uns im Markt klarer positionieren», wird Stefan Jans, Chief Marketing Officer und Verantwortlicher für die Biohacks Gruppe, in der Mitteilung zitiert.

Sehr erfolgreich begleitete Farner Branding schliesslich den Eintritt von Biohacks in neue Absatzmärkte und Bereiche. Stefan Jans dazu: «Die Zusammenarbeit mit dem Team von Farner Branding war von Anfang an sehr inspirierend und professionell. Ich bin begeistert vom grossen Know-how der Spezialistinnen und Fachleute bei Farner und von der Breite der Erfahrungen, die sie im Austausch mit uns zur Verfügung stellen können.»

Verantwortlich bei Biohacks: Ingo Lange (CEO Biohacks), Stefan Jans (Chief Marketing Officer), Jonathan Sehlinger (Founder/Product Development), Linda Lux (Product Design). (pd/lom)