Martin et Karczinski: Frischer Look für Mercedes-Benz-Händler

Seit 110 Jahren vertreibt und vertritt Mercedes-Benz Automobil erfolgreich die Marke Mercedes-Benz gegenüber Kunden und Öffentlichkeit. In der dritten Generation familiengeführt, hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Martin et Karczinski seine Positionierung geschärft und sich einen neuen Markenauftritt gegeben, heisst es in einer Mitteilung.

Mit dem Markennamen Merbag hat sich das Unternehmen ein ehrgeiziges Ziel für die nahe Zukunft gesetzt: «Wir sind heute der grösste Mercedes-Benz-Händler der Schweiz und wollen nun auch in Europa wachsen», wird Karin Stüber, Präsidentin des Verwaltungsrates, zitiert. Dies erfordere die Evolution einer starken Marke als Basis, um den Europäischen Markt mit einer gemeinsamen und starken Marke zu bearbeiten.

In enger Zusammenarbeit mit Merbag entwickelte das Experten Team von Martin et Karczinski eine Markenpositionierung mit einer klaren Markenarchitektur für das zukünftige Wachstum des Autohauses. «Das Beste für mich und meinen Mercedes-Benz» – das können Merbag-Kunden erwarten. Dieses ambitionierte Leistungsversprechen kommt im neuen Branddesign ebenso zum Ausdruck wie durch die wertschätzende Kultur.

Das neue Logo von Merbag soll selbstbewusst, edel und visionär daherkommen, heisst es weiter. Im Zusammenspiel mit einer authentischen, emphatischen Bildsprache sowie der Farbkombination aus Schwarz, Weiss sowie Gold-Bronze sollen Kunden und Mitarbeiter von Merbag das Premiumverständnis der Marke erleben.

Mit einem Image-Film (Produktion: StoryUp/storyup.ch), einer Imagebrochüre (Fotografie: Carlos Cordero-Rosales/ carloscorderophotography.com) und der neuen Merbag-Website werde der Transformationsprozess hin zu einem europäischen Powerbrand unterstützt.



Das Merbag-Team von Martin et Karczinski blickt mit Stolz auf das Erreichte. «Einen anspruchsvollen Kunden wie Merbag so ganzheitlich betreuen zu dürfen ist etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns sehr, wie Merbag Mut und Weitsicht für die Weiterentwicklung ihrer Marke zeigt – von der Strategie bis hin zum Design», sagt Achim Wirtz, Partner bei Martin et Karczinski. (pd/wid)