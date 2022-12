Furrerhugi: Frischer Look fürs Züri Fäscht 2023

In sieben Monaten steigt das grösste Volksfest der Schweiz. Nachdem das Züri Fäscht pandemiebedingt um ein Jahr verschoben werden musste, freut sich das OK Züri Fäscht, dass es vom 7. bis 9. Juli 2023 wieder so weit ist. Die rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet rund um das Zürcher Seebecken ein vielfältiges Programm mit drei Feuerwerken, drei Drohnenshows, 340 Marktständen, 180 Festwirtschaften und 80 Bühnen mit unzähligen Darbietungen. Furrerhugi ist wiederum für die Gesamtkommunikation des Züri Fäscht verantwortlich und hat dem visuellen Auftritt einen frischen Look verpasst, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Zusammenarbeit mit dem Illustrator Jaron Gyger (Illustration Züri-Leu) und dem FHGR-Spin-Off Chilyvent (Animation) hat Furrerhugi das Keyvisual und den Züri-Leu für das Züri Fäscht 2023 überarbeitet. Seit Donnerstag sorgt der neue Look laut Mitteilung für Vorfreude auf das kommende Fest. Mit der Skyline von Zürich und dem Zürichsee orientiert sich das Keyvisual an der Tradition des Züri Fäscht als Seenachtsfest.

Der neue Züri-Leu verkörpere mit seiner farbigen Mähne und der Freude, die er ausstrahle, den Aufbruch in die Zukunft und die Vielfältigkeit des Züri Fäscht. Dafür wurde die Illustration aufgefrischt und an Emoticons angelehnt, wie es heisst. Der Züri-Leu könne neu nicht nur brüllen, sondern zwinkere den Besucherinnen und Besucher auf der Website und den Social-Media-Kanälen auch zu:





Auch beim Thema Nachhaltigkeit geht das Züri Fäscht laut Communiqué neue Wege und setzt 2023 ein für die Eventbranche wegweisendes Nachhaltigkeitskonzept um. Dieses wurde unter Einbezug städtischer und privater Organisationen erarbeitet. Die Nachhaltigkeitsstrategie setzt auf langfristige Ziele, arbeitet fokussiert und Schritt für Schritt an deren Erreichung. Der Abfall wird dank des neuen Konzepts um 50 Prozent reduziert, heisst es seitens Furrerhugi.

Zudem sei die Schlussphase des Sponsorings angelaufen. Es gebe aber noch Möglichkeiten für Unternehmen, sich zu interessanten Themen wie Familie, Nachhaltigkeit oder Entsorgung am Züri Fäscht zu präsentieren.

Verantwortlich bei Züri Fäscht: Jeannette Herzog (Geschäftsleiterin); verantwortlich bei furrerhugi: Andreas Hugi (Mandatsleitung), Sonja Glauser-Rychener (Art Direction), Patrick Blaser (Beratung), Sarah Bünter (Beratung); Illustration: Jaron Gyger, Animation: Philip Zurmühle, Chilyvent. (pd/cbe)