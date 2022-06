Aroma/CRK: Frischer Markenauftritt für Swissgrid

Nicht länger sollen allein die für die Stromversorgung notwendigen Netzinfrastrukturen das Bild von Swissgrid prägen. Künftig stehen die Bedeutung einer zuverlässigen Stromversorgung für unser alltägliches Leben und die Menschen, die das möglich machen, im Mittelpunkt des aufgefrischten Unternehmensauftritts von Swissgrid, heisst es in einer Mitteilung.

Als nationale Netzgesellschaft, die das Höchstspannungsnetz der Schweiz betreibt und damit einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit mit Strom leistet, steht Swissgrid im Dialog mitzahlreichen Menschen in unterschiedlichen Situationen und Rollen: mit Politikvertreterinnen und Politikvertretern ,mit Behörden, der Wirtschaft, mit Branchenpartnern, mit Medien und mit der interessierten Öffentlichkeit –darunter auch Anwohnerinnen und Anwohner von Netzvorhaben. Für diesen Dialog hat die als Lead-Agentur beauftragte Gemeinschaft von Aroma und CRK den neuen Markenauftritt von Swissgrid gemäss einem klaren Versprechen gestaltet: «Wir sind da! Für die Menschen und für die Unternehmen in der Schweiz. Und wir halten die Verbindung zu Europa.»

Dieses Versprechen gibt Swissgrid mit vielen stimmungs-und emotionsgeladenen Alltagsszenen, in denen die zuverlässige Versorgung mit Strom mal eine kleine, mal eine grosse Rolle spielt. Auch zeigt der neue Auftritt die Menschen bei Swissgrid mit ihren verschiedenen Aufgaben, um dieses Versprechen einzulösen. Sichtbarwird dies in neuen Signature-Bildern und im neuen Unternehmensfilm, der diese Momente mitimposanten Landschaften und Infrastrukturen einrahmt. Diese kommen in verschiedenen Kanälen zum Einsatz: in Print-und Online-Medien, auf Publikumsmessen und Fachkonferenzen sowie in eigenen Veranstaltungen und Besucherzentren.

Verantwortlich bei Swissgrid: Michelle Roth (Head of Communication & Stakeholder Management), Kaspar Haffner (Head of Content & Digital Communication), Silvia Zuber (Senior Communication Manager), Melanie Ciapponi (Digital Media Manager); Mandatsmanagement: Oliver Wimmer (CRK) und Philipp Hänggli (Aroma); Film: Moritz Stähelin (CD), Produktion: L’Project Media Production; Signature-Bilder: Louise Riis Ruggaber (AD), Photographer: Dean Jaggi (Luxwerk). (pd/mj)