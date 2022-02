Zur Frühlingssaison 2022 lanciert Coop die Marke Naturaline neu. Mit einem neuen Logo, das sich gestalterisch in die Serie der anderen nachhaltigen Labels Naturaplan und Oecoplan einreiht.

Dazu sei die neue Bildwelt noch natürlicher als bisher, schreibt die Agentur KSP in einer Mitteilung. Das Shooting dazu fand auf eine Location, auf einem Thurgauer Bauernhof mit vielen Tieren im November statt. Wetterglück, ein paar ergänzende Frühlingsbilder und etwas Photoshop hätten ein authentische und nachhaltige Shooting ermöglicht.

Neu gibt es bei Naturaline auch Zero Waste Fashion. Dazu haben Coop und Remei einen Design-Wettbewerb an der Schweizerischen Textilfachschule initiiert, um bereits beim Design eines Kleidungsstücks textile Abfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Das Sieger-Outfit der Studierenden ist in der Naturaline-Frühjahrskollektion erhältlich.

On air ab sofort im Prospekt, auf Inseraten, am POS, im Newsletter und auf der Website von Coop City.

Verantwortlich bei Coop City: Ursula Künzle (Leiterin Werbung WH), Katja Martucci (Projektleitung Werbung WH), Pia Bracher (Leiterin CM/Beschaffung Near- und Non Food); verantwortlich bei KSP: Anita Kummer, Uwe Schlupp (Creative Direction), Jelena Germann (Grafik), Barbara Sarras (Text), Melanie Hanimann, Aline Herzog, Jashica Jayakumar (Beratung), Manuela Pasanen, Bianca Jäger (DTP); Detail (Bildbearbeitung und PrePress), Astrid Grosser (Foto), Mirjam Käser (Styling), Danielle Stutz, DS Photographers (Produktion) (pd/wid)