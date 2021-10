Aufgrund der immer wichtiger werdenden regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen im Mediengeschäft schafft CH Media die neue Funktion Public Affairs. Ziel ist es, bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen im Schweizer Medienmarkt aktiv mitzuwirken. Die Leitung der Abteilung übernimmt Anne Peigné de Beaucé, die von «Vaunet – Verband Privater Medien» zu CH Media stösst, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Gestaltung der medienpolitischen und regulatorischen Rahmenbedingungen gewinnt für CH Media kontinuierlich an Bedeutung. Deshalb haben wir die neue Stelle Public Affairs geschaffen», wird Axel Wüstmann, CEO CH Media, zitiert. «Ich freue mich sehr, dass wir mit Anne Peigné de Beaucé eine erfahrene Expertin im Bereich des Medienrechts für uns gewinnen konnten.»

Bei Vaunet, dem Verband der audiovisuellen Medienunternehmen in Deutschland mit rund 150 Mitgliedern, war Anne Peigné de Beaucé in den letzten knapp vier Jahren als Senior European Affairs Manager im Brüsseler Büro tätig. Zuvor arbeitete die ausgebildete Juristin während sechs Jahren als Rechtsanwältin, unter anderem mit Spezialisierung in Medienrecht, in einer renommierten deutsch-französischen Anwaltskanzlei in Paris. Sie verfügt über einen zweisprachigen Masterabschluss in Rechtswissenschaften der Universitäten Nanterre und Potsdam sowie über einen LL.M. der Université Paris-Sorbonne. (pd/cbe)