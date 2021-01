Der Shutdown im Frühling 2020 hatte den Alltag von Kontaktlinsenträgerinnen und -trägern verändert: Mit dem Wegfall von Tragemöglichkeiten reduzierten viele während dieser Zeit ihr Trageverhalten und bestellten Kontaktlinsen vermehrt online. Besuche beim Optiker wiederum waren mit Unsicherheiten und Fragen zu Hygienemassnahmen verbunden.

Diese und weitere Erkenntnisse haben Johnson & Johnson Vision Care, den weltweit führenden Hersteller von Kontaktlinsen, im Vorhaben bestärkt, die #lokalloyal-Kampagne und nun aktuell auch eine Native-Ad Kampagne in Zusammenarbeit mit der Agentur Farner Consulting zum sicheren Trageverhalten von Kontaktlinsen zu lancieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Plakate an über 100 Standorten

Im Rahmen der #lokalloyal-Kampagne wurde mit einer schweizweiten Plakatkampagne Kontaktlinsenträgern auf die Vorteile einer persönlichen Beratung in einem Optikergeschäft aufmerksam gemacht. Die Plakate waren ab Mitte August 2020 für mehrere Wochen an über 100 Standorten in den Städten Genf, Lausanne, Bern, Luzern und Zürich zu sehen. Zudem war die Kampagne in ausgewählten Städten auch auf Digital-Out-of-Home-Screens sichtbar. Die Standorte befanden sich alle in der Nähe eines Augenoptikbetriebs.

Farner war für die Kommunikation mit den Optikern verantwortlich, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Mittels Mailings wurden sie vor dem Go-live der Kampagne informiert. Die Plakatkampagne wurde ebenfalls von Farner geplant und umgesetzt. Johnson & Johnson Vision stellte den Augenoptikbetrieben diverse Werbematerialien wie Fenstersticker oder Poster im #lokalloyal-Design zur Verfügung. Die Optiker teilten die Kampagnen-Inhalte zusätzlich über ihre eigenen Social-Media-Kanäle und in den Kundenzeitschriften.

Das Visual für die Kampagne hat Johnson & Johnson Vision in Zusammenarbeit mit Webrepublic erarbeitet. Letztere zeichnet sich auch für die Social-Media-Strategie von #lokalloyal verantwortlich.

Zusätzliche Native-Ad Kampagne

Bei Kontaktlinsenträgern können auch im «New Normal» Unsicherheiten aufkommen: Sollen sie Kontaktlinsen weiterhin tragen, obwohl sie sich beim Einsetzen bzw. Herausnehmen ins Auge greifen? Wären sie mit einer Brille nicht besser geschützt? Mit einer Native-Ad Kampagne sollen aktuell solche Fragen beantwortet und allfällige Bedenken aus dem Weg geräumt werden. Farner setzte hier auf ein mehrstufiges Journey-Modell bei dem Kontaktlinsenträgern mit einer kurzen Umfrage auf den grossen Newswebseiten evaluiert und in einem zweiten Schritt das Native-Ad zielgerichtet ausgespielt erhalten. Mit diesem Vorgehen gelinge es, an die sehr heterogene Gruppe der Kontaktlinsenträgerinnen und -trägen zu gelangen, schreibt die Agentur weiter.

Für die technische Umsetzung der Kampagne steht Farner Invibes Advertising zur Seite. Farner unterstützt Johnson & Johnson Vision Care bei der Kommunikation mit Optikerinnen und Optikern

Verantwortlich bei Johnson & Johnson Vision Care: Thomas Pfeiffer, Daniel Ulrich; verantwortlich bei Farner: Barbara Koster, Alessa Blatter, Nina Wick, Melanie Bockhorn. (pd/lom)