Branders: Für eine starke Stimme im Marktumfeld

Wer gehört werden will, muss laut und deutlich kommunizieren – dies gilt für Menschen genauso wie für Marken. Die traditionsreiche Marke «Grether's Pastilles» behauptet sich seit Jahrzehnten in einem heterogenen Markt, in welchem von Halsschmerz lindernden Pastillen bis zu Fruchtbonbons die unterschiedlichsten Marken um Aufmerksamkeit und Marktanteile kämpfen. In diesem dynamischen Wettbewerbsumfeld wächst die Herausforderung für Grether's, sich im Markt zu differenzieren und für Konsumenten relevant zu bleiben.

Branders schärft gemeinsam mit Grether's die Positionierung der Marke rund um das Thema einer klaren und starken Stimme – als primäres Versprechen der Marke an alle Konsumenten. Diese Fokussierung mit breiter Anziehungskraft schafft eine starke Grundlage für die Verjüngung und Emotionalisierung von Image und Kommunikation der Marke, schreibt Branders in einer Mitteilung.

Im Rahmen dieses Brand Refresh werden die bestehenden visuellen Attribute geprüft und im Hinblick auf ein prägnantes Erscheinungsbild überarbeitet. Im Sinne einer stärkeren Fokussierung wird auch der Markenname auf «Grether's» gekürzt. Das sanfte Re-Design unterschiedlicher Verpackungen – allen voran der ikonographischen Dose – geschieht ganz im Sinne dieser Fokussierung und des harmonischen Einsatzes der überarbeiteten Gestaltungselemente.

Im Hinblick auf die Vermittlung der Positionierung als vertraute, konsumentennahe Marke sowie die verstärkte Ansprache jüngerer Zielgruppen werden einzelne Kommunikationsmassnahmen gezielt neu konzipiert – die Headline «Balsam für Hals und Stimme» inspirierte unter anderem zu einem TV-Spot, der mit Lukas Mäder und Shining Film kreiert wurde. Darin leiht die Schweizer Sängerin Anna Känzig als Markenbotschafterin der Marke Grether's ihre Stimme.



