Lauschsicht: Für einen Job der Sinn macht

Publiziert am 27.08.2024

Der Arbeitgeberfilm im Auftrag von Schutz & Rettung Zürich will zeigen, dass Rettung alle braucht. Die Berufe an der Front sind sehr präsent, werden aber erst durch ein komplexes Zusammenspiel von Abteilungen im Hintergrund möglich. Deshalb stehen alltägliche Momente der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen im Fokus des neuen Arbeitgeberfilms, schreibt Lauschsicht in einer Mitteilung.

Dieser Film richtet sich gezielt an interessierte Bewerberinnen und Bewerber und wird auf der Jobseite sowie in Stelleninseraten von Schutz & Rettung Zürich eingesetzt. Statt eines Drehbuchs verbrachte Regisseur und Kameramann Kevin Blanc insgesamt 10 Tage in den verschiedenen Abteilungen von Schutz & Rettung Zürich. Genug Zeit, um mit rund 40 Mitarbeitenden zu sprechen und mehr über ihre Motivation zu erfahren.

«Die Sinnhaftigkeit und Klarheit, mit der die Mitarbeitenden von Schutz & Rettung Zürich arbeiten, ist bemerkenswert. Diese Bodenständigkeit und Authentizität wollten wir während der Dreharbeiten unbedingt erhalten», wird Kevin Blanc zitiert. Deshalb wurde auf eine grosse Crew verzichtet und das Budget auf mehrere Drehtage mit nur einer Person verteilt. (pd/spo)