Mit etwas Kreativität geht das Wandern mit Kindern wie von allein. Das beweist die «Coop Familienwanderung», die dieses Jahr nach einer coronabedingten Pause mit einem neuen Programm zurück ist, wie es in einer Mitteilung des Verbands Schweizer Wanderwege heisst.

Diesmal begleiten die Kleinen das ewige Kind Peter Pan bei seinen Abenteuern im Wandernimmerland. Um unterwegs die verschiedenen Aufgaben lösen zu können, sind aufmerksame Kinderaugen gefragt. Getragen wird die Geschichte von Schauspielern, welche die bekannten Märchenfiguren verkörpern und der Kinderschar mal helfend zur Seite stehen, mal herausfordernd gegenübertreten.

Die einfachen Rundwanderungen finden in neun verschiedenen Destinationen in der Deutsch- und Westschweiz sowie erstmals auch im Tessin statt. Auftakt ist am Sonntag, 1. August 2021, in Schönried bei Gstaad. Der Wanderanlass eignet sich als Tages- oder Wochenendausflug für Familien mit Kindern im Alter zwischen vier und zwölf Jahren. Zum Einstimmen gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Wanderlied und ein Hörbuch. Die Veranstaltungen sind kostenlos und werden durch Sponsoren getragen. Eine frühzeitige Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmeranzahl aufgrund des Coronaschutzkonzepts beschränkt ist.

Coop als Presenting Partner

Seit der Lancierung 2018 unterstützt Coop das Projekt als Presenting Partner. Die Schweizerische Post und die CSS Versicherung beteiligen sich als Hauptpartner. Neun touristische Destinationen, teilweise unter Mitwirkung der jeweiligen kantonalen Wanderweg-Organisationen, tragen zum Gelingen der Eventreihe bei. Veranstalter ist die Kinder- und Familieneventagentur Hotz’n’Plotz Entertainment. Sie wird vom Dachverband Schweizer Wanderwege als Veranstaltungspartner unterstützt. (pd/lom)