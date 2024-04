Process: Geschäftsbericht für PK Rück umgesetzt

Unter dem Titel «Was kostet die Welt?» befasst sich die PK Rück im diesjährigen Geschäftsbericht mit dem Thema «Werte in Unternehmen» und dem gleichzeitigen Bewerten von Arbeitsleistung und Zeit von Mitarbeitenden.

Die Arbeitswelt verändert sich rasant und mit ihr die Art und Weise, wie Unternehmen marktfähig bleiben, heisst es in der Mitteilung. Gleichzeitig werde die «Arbeitsleistung» von Dienstleistern und Mitarbeitenden immer öfters mit klaren KPIs gemessen und bewertet. Aber wo führt das hin? Wo spielen Menschen auch in Zukunft eine wichtige Rolle, ist Zeit überhaupt «objektiv bewertbar» und wie bleiben wir Menschen in dieser teils rauen Berufswelt gesund?

Als Wertegemeinschaft gewachsen und genossenschaftlich verankert, stellt sich die PK Rück all diesen Herausforderungen. Denn Werte seien für die PK Rück als Organisation zentral – sie würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbinden, eine gemeinsame Richtung vorgeben und einem tagtäglich antreiben, heisst es weiter.

Im neuen digitalen Geschäftsbericht liefern namhafte Expertinnen und Experten wie Lutz Jäncke (Neurowissenschaftler und Psychologe), Norman Sieroka (Philosoph und Physiker), Céline Antonini (Leiterin Gesundheitspolitik bei der CSS), Regina Knöpfel (CEO bei der PK Rück) aber auch ChatGPT spannende Antworten auf zentrale Fragen.

Verantwortlich bei PK Rück: Christoph Curtius, CFO; Konzept, Text und Umsetzung: Process AG; Programmierung: Dream Production. (pd/wid)