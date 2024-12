Panda & Pinguin: Geschichte mit Bildern und Anekdoten

Publiziert am 03.12.2024

In Zusammenarbeit mit Panda & Pinguin sind ein Softcover-Buch sowie ein Online-Magazin entstanden, teilt die Zürcher Storytellingagentur mit. Die Publikation zeigt mit ausgewählten journalistischen Geschichten und Bildern die Geschichte von Mobimo auf, von deren Anfängen bis zu einer der führenden Schweizer Immobilienfirmen von heute.

«Uns war wichtig, dass wir einerseits die Geschichte von Mobimo festhalten», sagt Anthony Welbergen, Leiter Corporate Communication Mobimo. «Andererseits glaubten und glauben wir an neue Ideen, darum wollten wir keine klassische Festschrift, sondern eine zeitgemässe Publikation, die mit Inhalt und Optik überzeugt, und es schafft, gleichzeitig relevant aber auch unterhaltend zu sein.»

In der 90 Seiten umfassenden Publikation wird die Entstehungsgeschichte von Mobimo beleuchtet, es finden sich aber auch Kapitel über Kunst am Bau, ein Kapitel, das in Bildern und Anekdoten besondere Momente von Mobimo hervorhebt sowie eines über Projekte, die für die Entwicklung der Firma stehen.

So wird etwa erzählt, wie in Zürich-West das erste Nichtraucher-Hochhaus der Schweiz entstand, wie aus dem Erfinder einer Teigmischmaschine der Namensgeber für das jüngste Aarauer Quartier wurde oder weshalb ein Parkhaus im Lausanner Quartier du Flon preisgekrönt ist. Die Publikation gibt es in deutsch und französisch, das Online-Magazin zusätzlich in englisch. (pd/spo)