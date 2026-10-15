Publiziert am 15.10.2026

Die Bilder von Christian Bobst zeigen lokale und internationale Musikschaffende am Instrument. Angesprochen werden sollen Menschen, die selbst musizieren, Anfänger ebenso wie Erfahrene. «Wir wollten jene Momente einfangen, in denen Musiker ganz in ihrem Spiel aufgehen», wird Ilija Gautschi, Creative Director von Vivents, in der Mitteilung zitiert.

Die bisherige Adresse am Limmatquai hat Musik Hug nach 127 Jahren aufgegeben. Anfang 2023 hatte das Musikhaus angekündigt, den Standort wegen der hohen Miete zu verlassen. 2024 verlängerte es den Vertrag aber und teilte sich das Gebäude danach mit dem Sportartikelhersteller On. Im Juni gab Musik Hug den Umzug dann doch bekannt. Gegenüber [Blick](https://www.blick.ch/wirtschaft/nach-127-jahren-ist-schluss-musik-hug-gibt-traditionsstandort-in-zuerich-auf-id22052556.html) sagte Marketingchef Karim M’Rad damals, die Miete sei nicht ausschlaggebend gewesen, sondern die Möglichkeit, näher ans Zentrum zu rücken und präsenter zu werden. Die Filiale am Talacker 21 ist 450 Quadratmeter gross.

Vivents ist eine Marke der Zürcher Firma ArtDeal. Neben der Agenturarbeit vertreibt das Unternehmen eine eigene Software zur Kundenbindung. (pd/nil)