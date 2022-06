Die Stiftung Folsäure Schweiz, präsidiert von Maria Walliser, lanciert die zweite Edition ihres aufklärenden Online-Magazins Faktor-F.

Das Magazin informiert über das Lebensvitamin Folsäure, Gesundheit und Ernährung und räumt mit Mythen und Gerüchten auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Es zeigt Leserinnen und Lesern die regionalen Eigenheiten von Schweizer Brot, klärt auf was mit dem neusten Trend «Mundraub» gemeint ist, gibt Tipps zum Leben ohne Plastik, verrät wie man sich am besten während der Schwangerschaft ernährt und zeigt auf, was man heute unter nachhaltiger Mode versteht.

Auch diesmal gibt es neue vitaminreiche Rezepte zum Nachkochen und alles Relevante zum immer noch stark unterschätzten Lebensvitamin Folsäure. Die zweite Edition wird begleitet von Illustrationen des Designers Julian Huber.

Verantwortlich bei der Stiftung Folsäure Schweiz: Erich P. Meyer (Geschäftsführer), Maria Walliser (Präsidentin Stiftungsrat), Kurt Baerlocher (Vorsteher Wissenschaftlicher Beirat); verantwortlich bei Madonna: Massimiliano Madonna (Strategie & Redaktionsleitung), Leo Künzle (Projektleitung & Redaktion), Julian Huber (Art Direction, Illustration & Reaktion), Tanja Richli (Art Direction & Redaktion), Dominik Stucki (Web Development), Alexandrea Koch (Autorin), Ladina Uhlmann (Autorin), Hannah Grüninger (Autorin), Urs Zwyssig (Autor), Julia Heim (Autorin), Anna Kaminsky (Autorin) (pd/mj)