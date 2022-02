Wirz: Gian und Giachen auf Frühlingsputz

Das vierte Kinderbuch aus Graubünden setzt die Bestsellerserie fort: Das Frühlings-Abenteuer mit Gian und Giachen komplettiert die vier Jahreszeiten und startet die diesjährige Familienkampagne des Alpenkantons. Begleitet werden die bunten Geschichten durch die interaktive Plattform Kinderwelt sowie durch Hörspiele, heisst es in der Mitteilung.

In Graubünden wird es Frühling. Wie jedes Jahr versammeln sich Gian und Giachen und die anderen Tiere der Berge zum grossen Frühlingsputz-Wettbewerb. Dem Gewinner ist der Platz auf dem begehrten Goldwiesli sicher. Natürlich geben die Steinböcke alles. Doch schon nach der ersten Disziplin bricht die kleine Gämse Lena in Tränen aus, weil sie die Etappe nicht gewonnen hat. Da nehmen Gian und Giachen sie kurzerhand in ihr Hörner-Team auf. Es zeigt sich: Mit Fairness und Teamgeist gelingt alles.

Die Illustrationen von Amélie Jackowski nehmen die kleinen Leserinnen und Leser wieder mit in die fantastische Bündner Bergwelt, wo der Frühling atemberaubend schön ist.

«Mit unseren Kinderbüchern und unserer Kinderwelt bringen wir Graubünden in die Kinderzimmer», wird Yves Luetolf, Direktor Marketing von Graubünden Ferien, zitiert. Gemeinsam mit ihren Eltern erfreuen sich die Kinder an den Erlebnissen von Gian und Giachen. Dank der Vernetzung zu echten Schauplätzen in Graubünden wird gleichzeitig zu Ferien und Aufenthalten in der Heimat der beiden Steinböcke inspiriert.

Inspirations-Plattform für Familien wird ausgebaut

Auf der interaktiven Plattform können Familien die Spielorte des Kinderbuchs weiter entdecken. Dabei unterhalten die animierten Zeichnungen aus dem Buch und verweisen auf vielfältige Familienangebote.Das Kinderbuch Gian und Giachen und der grosse Frühlingsputz ist ab sofort online und im Handel erhältlich.

Verantwortlich bei Graubünden Ferien: Martin Vincenz (CEO), Yves Luetolf (Leiter Marketing), Marc Held (Senior Marketing Manager); verantwortlich bei Wirz: Alain Eicher (Kreation); Fabian Nold, Janna Löhr (Beratung); verantwortlich beim NordSüd Verlag: Andrew Rushton (Stv. Geschäftsführer/Associate Publisher), Andrea Naasan (Lektorat/Editorial Department); Illustration: Amélie Jackowski. (pd/wid)