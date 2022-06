Inhalt und Form: Gianluca Pirrera leitet neu die Media Unit

Als Speerspitze der Media-Unit steht neu Gianluca Pirrera. Er bringt ein umfangreiches Know-How in der strategischen Geschäftsentwicklung, dem Mediengeschäft und dem wachsenden Bereich der Digital Analytics mit, das er in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen hat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Damit wird das Kader der Iundf Agenturgruppe um einen weiteren Spezialisten ergänzt, der sich bestens in der Schweizer Medienlandschaft auskennt. Die Media-Unit mit Fokus auf ganzheitlicher Mediaplanung, Data Driven Marketing und interdisziplinär integrierte Mediastrategien bietet mit dem neuen Dienstleistungsportfolio ein erweitertes Angebot – sowohl für bestehende, als auch für neue Kunden, heisst es in der Mitteilung.

Die Iundf Agenturgruppe besteht aus der Kreations- & Strategie-Unit Inhalt und Form, der Media-Unit Iundf Media, der Marketing-Technologie-Unit Iundf Marketing Technology sowie der Metaverse- und Web3-Unit Iundf Neo.

Mit dem Zugang von Gianluca Pirrera unterstreiche die Iundf Agentgruppe laut Mitteilung ihre Vision von vollständiger Interdisziplinarität. Von der Idee, über Media bis hin zur Technologie komme alles aus einer Hand. (pd/mj)