Burson Cohn & Wolfe: Greg Curchod übernimmt die Geschäftsleitung

Das weltweite Kommunikationsunternehmen BCW (Burson Cohn & Wolfe) hat in der Schweiz eine neue Geschäftsleitung sowie eine neue Unternehmensstruktur.

Greg Curchod agiert künftig als Geschäftsleiter. Er zeichnet sowohl für das Kerngeschäft von BCW in der Schweiz als auch für BCW Sports, ein in Lausanne ansässiges weltweites Exzellenzzentrum, verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unterstützt wird Curchod von Léonie Kelly an der Spitze der Zürcher Niederlassung von BCW und Tanya Heimlich-Ng Yuen, der Leiterin der Filiale in Lausanne. Greg Curchod untersteht Scott Wilson, dem Leiter des Europa- und Afrikageschäfts von BCW.

Lars Haue-Pedersen bleibt Geschäftsführer von BCW Sports, der in Lausanne ansässigen und weltweit tätigen Sportagentur von BCW. Er ist weiterhin in der Geschäftsleitung von BCW Schweiz vertreten. (pd/eh)