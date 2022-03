Das Unternehmen NeoVac verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Nutzung und Lagerung von Energie und Wasser, die gelben NeoVac-Autos sind als fahrende Markenbotschafter im ganzen Land unterwegs. Der Marken-Refresh berücksichtige die hohe Marken-Bekanntheit, weise aber dennoch selbstbewusst und überzeugend in die Zukunft, schreibt die verantwortliche Agenur Dachcom in einer Mitteilung.

Mit vielfältigen Leistungen, innovativen Produkten und cleveren Lösungen mache NeoVac Energie intelligenter. Dieses Kernargument spiele in der Kommunikation eine prominente Rolle, heisst es weiter. Der übergreifende Markenclaim «Making energy smarter» soll dies auf den Punkt bringen.

Die Macher-Mentalität und Fokussierung auf echte Resultate sollen sich auch in den Leitbotschaften wie «Energie intelligenter machen», «Gebäude nachhaltiger machen» oder «Mobilität zukunftsfähig machen» widerspiegeln, welche sich durch den ganzen Auftritt ziehen und dem Unternehmen in seinen vielseitigen Ausprägungen gerecht werden.

Visuell besticht der neue Auftritt durch Grosszügigkeit. Dem Logo wurde mehr Raum gegeben. Eine komplett neue, visionäre Bildwelt wurde erschaffen. Ein besonderer Fokus lag darauf, die hochstehenden Leistungen von NeoVac mit Menschen in Verbindung zu bringen. Um den Markenauftritt lebendiger zu machen, seien zudem Kurzvideos kreiert worden, welche das breite Leistungsspektrum auf einfache Weise in Szene setzten, sich in vielfältiger Weise einsetzen lassen würden und nicht zuletzt das Storytelling unterstützten, so Dachcom. Der neue Gesamtauftritt wurde in einem Brandmovie zusammengefasst, welcher unternehmensintern vorgestellt wurde und bei NeoVac ein neues Kapitel einläutet.

Zentrales Element des Auftrittes ist die komplett neu entwickelte Website www.neovac.ch. Sie sei ein wichtiges Tool zur Informationsvermittlung. Um die Materie einfach greifbar zu machen, sorgt eine modular aufgebaute Pimcore-Lösung für die gewünschte User Experience. Informationen aus der gesamten NeoVac-Welt sind auf der Plattform vereint und werden dem User auf zielgruppengerechte, einfache und moderne Art und Weise ausgespielt.

Beispielhaft steht hierfür der Newsroom, in welchem viele Unternehmensinformationen über eine Sticky-Navigation einfach und schnell verfügbar sind. Durch hochwertig inszenierte Bewegtbild-Elemente erhält die Website zudem Lebendigkeit, das vielschichtige Leistungsspektrum wird noch besser greifbar.

Weitere Massnahmen wie Broschüren, Mailings, Messeauftritte und Online-Massnahmen werden von der Agentur und NeoVac fortlaufend umgesetzt, um den neuen Auftritt durchgängig erlebbar zu machen.

Verantwortlich bei NeoVac: Michael Eugster (Leiter Marketing), Lena Pfister (Marketing Managerin), Sven Büchel (Digital Marketing Manager), Miriam Fritsche (Marketing Assistentin), Ann-Christin Mudra (Content Managerin), Agentur: DACHCOM Team Rheineck / St. Gallen (pd/wid)