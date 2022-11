Gryps unterstützt über 45’000 Schweizer KMU-Betriebe in ihrem Geschäftsalltag. Die digitale Service-Plattform bietet Unternehmerinnen und Unternehmern Offertvermittlung sowie nützliche Informationen und Beratung zur Entlastung im Administrativbereich. Gryps ist ein Tochterunternehmen der Axel Springer Schweiz.

Heads hat für das Onlineportal die Positionierung geschärft, das Corporate Wording weiterentwickelt und das Selbstverständnis mittels Markenversprechen und Claim ausformuliert: «Meistern Sie Ihren KMU-Geschäftsalltag clever und unabhängig. Dank Gryps ist vieles einfach gut gelöst», verspricht nun Gryps. Und in Kurzform als Claim: «Einfach gut fürs Geschäft».

Auch das Erscheinungsbild wurde auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtet. Mit der Neugestaltung von Logo, Unternehmensfarben und -schriften und der Entwicklung eines Bildkonzepts, direkt aus der KMU-Welt, wolle Gryps vermitteln, dass es sich ganz in den Dienst der KMU stellt – dem Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Dazu Urs Gysling, Mitglied der Geschäftsleitung von Gryps, laut Mitteilung: «Grosse Unternehmen haben interne Spezialisten, kleine Firmen haben Gryps, dieses Versprechen an KMU wollen wir mit einem breiten Serviceangebot, das Ratgeber, Webinare, Beratung, Tools und Offertenvergleich in breitem Themenspektrum umfasst, einlösen.» (pd/mj)