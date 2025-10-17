Komet: Lächelndes Haus bringt eine gute Nachricht

Publiziert am 17.10.2025

Die Gebäudeversicherung Bern (GVB) gibt ihren Kundinnen und Kunden 35 Millionen Franken aus dem Überschuss 2024 zurück. Die Prämienreduktion wird auf der Jahresrechnung 2026 gutgeschrieben. Die Agentur Komet hat ein Werbesujet entwickelt, das die frohe Botschaft an über 180'000 Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer kommuniziert – digital und physisch per Mailing, teilt sie mit.

Das Sujet zielte darauf ab, Kundinnen und Kunden zur Aktualisierung ihrer Daten und zur Registrierung auf dem Kundenportal mygvb.ch zu motivieren. Als Anreiz wurden 30'000 «Hüsli-Spitzbuben» verlost. Online-Teilnehmende konnten zusätzlich 50 GastroBern-Gutscheine gewinnen.

Die Kampagne erzielte eine Response-Quote von knapp 36 Prozent. Während der Laufzeit registrierten sich 11'000 neue Nutzerinnen und Nutzer auf dem Portal – mehr als doppelt so viele wie das angestrebte Ziel von 5500 Neu-Registrationen. 52,5 Prozent der Teilnehmenden nutzten den Online-Kanal, 47,5 Prozent die klassische Rückantwortkarte. (pd/spo)