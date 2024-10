MYI Entertainment: Hakan Pazarcikli leitet neue Abteilung

Publiziert am 09.10.2024

Mit 15 Jahren Erfahrung in der Gaming-Welt und tiefen Wurzeln in der Sportspiel-Community übernimmt Hakan Pazarcikli die Leitung der neuen Abteilung. Das schreibt MYI Entertainment in einer Medienmitteilung. Als Leiter der neuen Abteilung «New Sports & Gaming» werde er innovative Projekte an der Schnittstelle von Gaming und Sport entwickeln und vorantreiben.

Hakan Pazarcikli hat sich als Gründer der grössten Konsolen-Gaming-Community der Schweiz einen Namen gemacht. In den vergangenen Jahren hat er diverse Projekte im Bereich Gaming und Sport entwickelt und umgesetzt.

«Gaming und Sport bieten riesige Potenziale für innovative Synergien. Ich freue mich darauf, mit unserem Team neue Wege zu gehen und diese aufregenden Welten miteinander zu verbinden», wird Pazarcikli in der Mitteilung zitiert.

Cédric Schlosser, Managing Partner und CEO der Agentur, ergänzt: «Ich kenne Hakan mittlerweile schon fast ein Jahrzehnt. Ähnlich wie die Gründer von MYI, hat Hakan jahrelang aus reiner Leidenschaft Projekte im Bereich Esports und Gaming angerissen. Mit ihm gewinnen wir darum nicht nur einen erfahrenen Experten, der die Dynamik von Gaming und Sport bestens versteht, sondern auch einen Kollegen, der unsere Werte teilt und perfekt ins Team passt.»

MYI Entertainment ist eine Agentur für Gaming, Nerd- und Popculture im DACH-Raum. Sie betreut Gaming-Engagements namhafter Brands wie Swisscom, Fisherman's Friend, Logitech, Interdiscount oder Red Bull. (pd/nil)