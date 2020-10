Wegen neuen Massnahmen: Harbourclub-Symposium ist abgesagt

Die Coronalage in der Schweiz hat sich in den letzten Tagen weiter verschlechtert. Nach dem Entscheid des Bundesrates hat sich der Vorstand deshalb heute entschieden, das Harbourclub-Symposium 2020 ersatzlos abzusagen, wie der Harbourclub in einer Mitteilung schreibt. Das Symposium unter dem Titel «Transformation im fundamentalen Wandel» war für den 5. November 2020 in der Bananenreiferei in Zürich geplant.

Hans-Peter Nehmer, Präsident des Harbourclub, lässt sich wie folgt zitiern: «Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, jedoch hat die Gesundheit oberste Priorität. Auch ich persönlich habe mich auf das 21. Symposium als Lichtblick in einem schwierigen Jahr sehr gefreut. Aber es sollte in diesem Pandemie-Jahr einfach nicht sein und wir bedauern die Absage wirklich sehr.» (pd/lol)