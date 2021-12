Seed: Hier entstehen Technologien für die Zukunft

Die ETH Zürich bildet die nächsten Generationen von kreativ und kritisch denkenden Menschen aus, schafft neues Wissen und entwickelt Technologien für die Zukunft. Lehrende, Forschende und Studierende engagieren sich mit leidenschaftlichem Einsatz.

In enger Zusammenarbeit mit der ETH-Hochschulkommunikation hat Seed einen neuen Imagefilm entwickelt und in unkonventioneller Machart umgesetzt. Mehrere parallel erzählte Beispiele zeigen auf, wie vielfältig und mit welcher Energie die Menschen an der ETH wichtige Fragen unserer Zeit anpacken. Regie führte Adrian Wisard.

Der Film wird auf der Website der ETH Zürich, in den sozialen Medien sowie im Rahmen von Präsentationen und Veranstaltungen eingesetzt.

Verantwortlich bei ETH Zürich: Nicole Davidson, Corinne Johannssen, Roland Baumann, Christoph Elhardt, Simon Zogg; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Adrian Wisard (Regie, visuelle Effekte, Musiküberarbeitung), Torsten Maas (Konzept), Sebastian Klinger (Kamera), Dominik Gspan (Aufnahmeleitung), Wolfgang Weigl (Schnitt), Samuel Muff (Color Grading), Bardo Eicher (Tonmischung), Bastian Hertel (Produktionsleitung), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/cbe)