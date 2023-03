OdA Gesundheit Zürich: Hier ist der Mensch im Mittelpunkt

Die OdA Gesundheit Zürich setzt sich im Auftrag der Gesundheitsdirektion für eine qualitativ starke Intensiv- und Notfallpflege im Kanton Zürich ein. Ziel ist es, potenzielle Fachkräfte anzusprechen, sie zu informieren und ihnen Wege aufzuzeigen, den Neu- oder Wiedereinstieg in die Intensiv- oder Notfallpflege im Kanton Zürich in Angriff zu nehmen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Die Kampagne Intensiv- und Notfallpflege Zürich ist ein Bestandteil einer Reihe von Förderungsmassnahmen des Kantons Zürich. Bereits im Februar 2022 entschied der Regierungsrat, vorerst für einen befristeten Zeitraum die Kosten der Nachdiplomlehrgänge in den Fachbereichen Intensivpflege sowie Notfallpflege zu übernehmen, um mehr Fachpersonal zu entsprechenden Weiterbildungen zu motivieren. Der Kanton Zürich übernimmt die gesamten Studiengebühren der zwei Jahre dauernden Nachdiplomstudiengänge, die zwischen dem 1. April 2022 und dem 31. Januar 2024 beginnen. Eine Evaluation der Massnahmen sowie ein Entscheid über das weitere Vorgehen findet im Verlaufe des Jahres 2023 statt. Dieses hängt dann auch davon ab, welche Umsetzungsmassnahmen seitens Bund geplant sind.

Die Studierendenzahlen im Bereich Intensiv- und Notfallpflege konnten zwar in den letzten zehn Jahren konstant gehalten werden, aufgrund des erhöhten Fachkräftebedarfs besteht aber zunehmend ein grosser Mangel an ausgebildeten Expertinnen und Experten Intensiv- und Notfallpflege. Dies einerseits aufgrund der steigenden Anzahl Patientinnen und Patienten, andererseits ist auch die Komplexität der Behandlungen massiv gestiegen und benötigt zunehmendes Fachwissen und intensivste Betreuung.

Genau hier setzt die Kampagne Intensiv- und Notfallpflege Zürich an. Mit dem Claim «Der Mensch im Mittelpunkt» wird auf den engen Kontakt zu Patientinnen und Patienten, sowie den Angehörigen und die intensive Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams aus diversen Fachbereichen hingewiesen. Mit jeweils einer neuen Website sollen qualifizierte Pflegefachpersonen HF und FH auf diese beiden spannenden und sinnstiftenden Berufe aufmerksam gemacht und über die Voraussetzungen, Ausbildungen sowie Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten informiert werden. Weiter richtet sich die Kampagne auch an potenzielle Wiedereinsteigende und bietet ihnen mit Checklisten, Kontaktangaben und Informationen zu möglichen Arbeitgebern einen erleichterten Einstieg zurück im Beruf.

Die Videobotschaften werden auf den beiden Landingpages sowie über diverse Social-Media-Kanäle ausgespielt. (pd/cbe)