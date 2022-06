IT-Sicherheitsdienstleistungen müssen durchdacht sein. Diesen Anspruch hatte die Zürcher Agentur Freundliche Grüsse auch bei der Entwicklung des Brand-Designs, wie es in einer Mitteilung heisst. Ausgehend von einer klassischen Programmierschrift, die das Kerngeschäft des Brands widerspiegelt, wurde ein Look erschaffen, der «frisch und modern» daherkommt. Dafür sorge schon das Farbkonzept. Da es sich beim Produkt um eine Cloud-Lösung handelt, wurden dem Himmel zugehörige Farben eingesetzt: ein «starkes Himmelblau und ein lebhaftes Rot, das von der Morgen- beziehungsweise Abendröte inspiriert ist». Dazu kommen Design-Elemente der digitalen Welt. So werde beispielsweise in der Kampagne das zentrale Wort «sicher» mit einem Element untermalt, das an ein Online-Umschaltsymbol erinnert. Sinnbildlich dafür, wie schnell dank Sorbay Sicherheit gewährleistet sei.

Die Brand-Identity wurde erstmals auf der Webseite sorbay.com implementiert, wie es weiter heisst. Anschliessend wurde der Look in der Online-Kampagne weitergeführt. Die Social Posts und Display Ad Banner auf LinkedIn sowie auf den eigenen Social-Media-Kanälen nehmen sich in erster Linie dem Thema «Sicherheit» an. Das unterstreiche der Headline-Duktus, der jeweils mit «Eins ist sicher» beginne und gleichzeitig auf den Binärcode anspiele – Einsen und Nullen halt. So verspielt die Details auch sind, «so klar ist dennoch die Botschaft»: Denn im Anschluss würden sämtliche Customer Values des Security-Service hervorgehoben, welche Software-Entwickler, IT-Verantwortliche und Chefs gleichermassen überzeugen sollen: Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit, Multicloud-Integration, selbständige Service-Implementierung, Schweizer Verlässlichkeit und die Tatsache, dass man nur bezahle, solange man den Service auch nutze.

Sämtliche Werbemittel kommen zunächst im deutschsprachigen Raum zum Einsatz. In einer nächsten Phase wird die Kampagne international ausgespielt.

Verantwortlich bei USP: Christoph Schulthess(Head of Value Stream Security Products), Remo Brunschweiler (Head of Marketing & Talent Management), Marc Lässer (Marketing & Communications Specialist), Teresa Schmidt (Marketing & Communications Specialist); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Marion Schwager, Samuel Textor, Pascal Deville (Gesamtverantwortung), Norihito Iida (Creative Direction / Art Direction), Christian Stüdi (Creative Direction / Text), Laura Leuenberger (Grafik), Janine Sonderegger (Head of Content), Alessandra Di Giorgi (Beratung). Webseite: Mutoco; Fotografie Webseite: Patrik Lindén. (pd/tim)