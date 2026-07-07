Heart: Hinderling startet mit Ex-Kollegen neue Firma

Publiziert am 07.07.2026

Bereits bei seinem Abgang bei Dept Ende 2024 hatte Michael Hinderling mit dem Gedanken gespielt, eine eigene Boutique-Agentur zu gründen. Bei Dept war er als Co-CEO und Creative Director für die 2020 aus dem Zusammenschluss von Hinderling Volkart und Dept entstandene Schweizer Einheit mit knapp 100 Fachleuten verantwortlich, bevor er sich ab Ende 2022 auf strategische Beratung und Einzelprojekte konzentrierte.

Laut aktueller Mitteilung ist der Betrieb von Heart seit Mai 2026 aufgenommen, mit Sitz an der Werdstrasse 109 im Zürcher Kreis 4. Neben den drei Gründern gehören Beat Muttenzer als Co-Founder sowie Katrin Park und Dario Linke zum Kernteam. Konkrete Angaben zur Mitarbeitendenzahl macht das Unternehmen nicht. Die Kommunikation beschreibt Heart als «bewusst klein, senior besetzt», mit direkter Zusammenarbeit zwischen Kundschaft und Partnern statt hierarchischer Strukturen.

Inhaltlich positioniert sich das Team mit der These, dass KI-gestütztes Bauen digitaler Lösungen zunehmend austauschbar werde, wenn alle Marktteilnehmenden dieselben Werkzeuge einsetzten. «Die eigentliche Herausforderung ist nicht mehr, etwas zu bauen – sondern zu entscheiden, was wirklich Wert schafft, und dies mit den neuen Möglichkeiten konsequent, überraschend und neuartig zu bauen», lässt sich Hinderling in der Mitteilung zitieren. Konkret sollen Marken und ihre digitale Identität weiterentwickelt sowie digitale Plattformen und Produkte als «adaptive, lernende Systeme» gebaut werden.

Severin Klaus positioniert das Angebot gegen einen reinen Effizienzfokus bei KI-Investitionen: Man wolle Firmen helfen, «relevanter, innovativer und menschlicher» zu werden, so Klaus in der Mitteilung. Milo Peter beschreibt das Organisationsmodell von Heart so: «Enterprise-Qualität heisst bei uns nicht grosser Apparat, sondern drei Founder, die selbst am Tisch sitzen und selbst bauen.»

Zu bereits laufenden Mandaten macht das Unternehmen keine näheren Angaben. Die Gründung erfolgt in einer Phase, in der Dept als internationales Agentur-Netzwerk in den vergangenen Jahren mehrere Schweizer Digitalagenturen übernommen hatte, darunter Hinderling Volkart. (pd/cbe)