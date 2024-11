Dept: Michael Hinderling verlässt die Agentur

Nach fast fünf Jahren beendet Michael Hinderling seine Tätigkeit bei Dept, wie es in einer Mitteilung heisst. Die internationale Agentur feierte am vergangenen Dienstag mit der Mobile-App für die Solarenergie-Firma Helion Erfolge beim Best of Swiss Apps Award. Für Hinderling ein schöner Abschluss für die erfolgreichen Jahre bei Dept und ein vielversprechender Auftakt zu einem neuen beruflichen Abschnitt, wie er schreibt.

Im Jahr 2020 schloss sich die Digitalagentur Hinderling Volkart mit der internationalen Agenturgruppe Dept zusammen. Als Co-CEO und Creative Director verantwortete Michael Hinderling zunächst die neu formierte Schweizer Einheit, die knapp 100 Fachleute aus den Bereichen Design, Technologie und Marketing vereinte. Ab Ende 2022 verlagerte Michael Hinderling seinen Fokus bei Dept auf strategische Beratung und innovative Einzelprojekte. Parallel dazu absolvierte er die Weiterbildung Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy am MIT, um sein Wissen über künstliche Intelligenz zu vertiefen. Gleichzeitig setzte er als unabhängiger Designer anspruchsvolle Markenstrategien, digitale Identitäten und Websites für eigene Kunden um.

«Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz neuartiger Tools und künstlicher Intelligenz ergeben. Auf Basis eines durchdachten Designs ist es mir jetzt möglich, die gesamte technische Umsetzung selbständig zu realisieren», erklärt Michael Hinderling. «Dies bedeutet vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen einen erheblichen Mehrwert.»

Zukunft voller Ideen und neuer Möglichkeiten

Mit dem Ende seiner Tätigkeit bei Dept richtet Michael Hinderling seinen Blick nach vorn. Nach Jahren, in denen er strategisch und kreativ Akzente setzte, widmet er sich nun neuen Herausforderungen und Visionen. «In den letzten Jahren hatte ich die Möglichkeit, neue Arbeitsbereiche auszuprobieren und meine Perspektiven zu erweitern. Doch meine grösste Passion bleibt es, andere Menschen mit Innovation und Design zu inspirieren. Die abwechslungsreiche Arbeitsweise in einer Agentur und der kreative Austausch mit anderen Persönlichkeiten sind für mich essenziell. Um mit einer Agentur erfolgreich zu sein, müssen die Grenzen und Standards – heute mehr denn je – immer wieder hinterfragt und neu definiert werden. Genau das motiviert mich und setzt mein volles Potenzial frei.»