Komet: Hinter dem Müll versteckt sich Strom

Publiziert am 10.09.2024

«Aues für di. Aues für Bärn.» So lautet der Claim der neuesten Kampagne von Komet für ewb und knüpft an jene der vergangenen Jahre an. Sie stammten ebenfalls von der Berner Kreativagentur und führten die vielfältigen Leistungen von ewb vor Augen, die das Unternehmen für die Bernerinnen und Berner erbringt, schreibt Komet in einer Mitteilung.

Doch im Gegensatz zu diesen ist die neueste Arbeit keine reine Markenkampagne, sondern deckt alle Kommunikationsbedürfnisse von ewb mit einem Konzept ab – von der Imageebene übers Employer Branding bis hin zum Recruiting.

















In Kombination mit Alltagsbildern aus Bern, allesamt aus Vogelperspektive, ruft er auf Image- und Employer-Branding-Ebene das Engagement von ewb für eine nachhaltige Zukunft in Erinnerung – und damit bei potenziellen und bestehenden Mitarbeitenden die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit.

Auf Recruiting-Ebene eröffnet der Schlagzeilen-Duktus den in ihrem privaten Umfeld abgebildeten Personen eine neue Berufsperspektive – dies dank explizit erwähnten, ausgesprochen arbeitnehmerfreundlichen Anstellungsbedingungen. (pd/spo)