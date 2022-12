Havas Genf: Hinter dem Vorhang eines Spitals

Das Leben in einem Krankenhaus kann für ein Kind mit seinen endlosen Tests und Untersuchungen sehr stressig sein. Deshalb arbeitet die Theodora Stiftung seit 1993 mit Schweizer Spitälern zusammen, um Kindern im Spital eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen. Die Traumdoktoren sind Künstler der Theodora Stiftung, die bei ihren täglichen Besuchen in Schweizer Spitälern die Kunst der Performance einsetzen. Indem sie deren Fantasie anregen, ermöglichen sie den hospitalisierten Kindern, dem manchmal komplizierten Alltag zu entfliehen und die Freude an der Unbeschwertheit wiederzuentdecken.

«Hinter dem Vorhang» ist ein neues kreatives Workshop-Konzept, das von Havas Genf für die Stiftung Theodora vorgeschlagen wurde, wie es in einer Mitteilung heisst. Ziel des Workshops ist es, mit Hilfe von vorhandenen Objekten das normale Spitalzimmer der Kinder in die Bühne eines magischen Abenteuers zu verwandeln: Der Spitalvorhang dient als Tor zu einer imaginären Welt, die Wirklichkeit wird.

Im Jahr 2022 wurden die jungen Patientinnen und Patienten des Luzerner Kinderspitals und des Waadtländer Universitätsspitals (CHUV) im Rahmen des Workshops «Hinter dem Vorhang» ermutigt, ihre Fantasie einzusetzen, um eine einzigartige Geschichte zu erfinden. Aus dieser Geschichte, die von den Kindern unter der Anleitung der Traumdoktoren entwickelt wurde, ist ein neuer Film entstanden: «Rosie und der Regenbogen».

Von dem «Grausamen Nichts», das die Farben des Regenbogens stiehlt, bis hin zu Rosies Suche nach ihnen in fünf verzauberten Welten, geben die Elemente der Geschichte einen Einblick in die Gefühle, die ein hospitalisiertes Kind täglich in seinem Spitalzimmer haben kann.

Havas Genf entwickelte das Konzept und die kreative Plattform, Unit9 Films führte Regie und produzierte den Film und setzte die Ideen der Kinder auf die Leinwand um. Nachdem das Team von Havas einige Aufnahmen aus dem Workshop gesehen hatte, wusste es, dass auch ein Blick hinter die Kulissen eine Rolle in der Kampagne spielen sollte. So entstand aus dieser einzigartigen Erfahrung auch ein vollwertiger Dokumentarfilm, der die Zuschauer in das Umfeld des Krankenhauses eintauchen lässt.

Unter der Regie und Produktion von Unit9 Films taucht der Dokumentarfilm «Hinter dem Vorhang» in die besondere Beziehung zwischen den Traumdoktoren und den Kindern ein, beweist aber auch, dass ein Kind, egal in welcher Situation es sich befindet, immer in der Lage ist, uns zu überraschen und die Dinge anders zu sehen.

Gabriel Mauron, ECD bei Havas Genf, kommentiert: «Es kommt nicht oft vor, dass man Werbung in Form einer zehnminütigen Dokumentation und eines Films sieht. Wir finden es toll, dass dieses Format dazu beiträgt, die wunderbare Arbeit der Stiftung und die ganz besondere Beziehung zwischen den Traumdoktoren und den jungen Patienten wirklich zu verstehen. Die Fertigstellung von ‹Rosie und der Regenbogen›, eine Ode an den Optimismus, zeigt, wie Kunst und Kreativität als eine Form der Therapie eingesetzt werden können und den Kindern helfen, ihren unbeschwerten Geist wiederzufinden, selbst in der Enge einer Krankenhausstation.»

Luke und Joseph, die Regisseure von Unit9 Films, fügen hinzu: «Dies ist ein ganz besonderes Projekt. In die Schweiz zu reisen und die wichtige Arbeit der Theodora Stiftung aus erster Hand zu erleben, war wirklich inspirierend. Es war wirklich aufregend, diese Kinder dazu zu bringen, zum Film beizutragen. Sie haben geholfen, die Geschichte von 'Rosie und der Regenbogen' zu schreiben, im Grunde ist es ihr Film. Wir hoffen, dass diese beiden Beiträge dazu beitragen, das Bewusstsein für die Theodora Stiftung zu schärfen, denn sie leistet lebenswichtige Arbeit und hilft wirklich vielen Kindern, die lange Zeit im Krankenhaus bleiben müssen.»

Der Film «Rosie und der Regenbogen» wird exklusiv in einem Kino in Lausanne und einem in Luzern gezeigt, in Begleitung der Traumdoktoren der Theodora Stiftung und der Kinder, die diese Geschichte mitgeschrieben haben.

Der Film und der Dokumentarfilm «Hinter dem Vorhang» sind ab Dezember 2022 online unter www.HinterDemVorhang.ch verfügbar. Auf der Plattform haben Sie die Möglichkeit, sich ein Ticket zu sichern, mit dem Sie die erstaunliche Arbeit der Theodora Stiftung mit Kindern im Spital unterstützen können.

