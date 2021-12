Mit einem Internet-Abonnement von Swisscom kann man von überall in der Schweiz Homeoffice machen. Wirklich? Auch in der Polybahn bei der Universität Zürich oder im Lift im Letzipark? Die Content Creators Ivan Spataro und Mat Glarner von MatsViewTV wollten es in der «Bereit-Challenge» von Swisscom und Jung von Matt Limmat ganz genau wissen. Und schlugen darum genau dort ihre Homeoffice-Zelte auf. Zum Amüsement der Passantinnen und Passanten, die das ungewöhnliche Spektakel miterleben. Ungewöhnlicher Ort hin oder her, eines wird klar: Homeoffice geht überall, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das ist nur einer von vier Social Clips, in denen Ivan Spataro und Mat Glarner die Swissom herausforderten – oder sich selbst. Ob Flirttipps und Zugang zu einem Rezept im Swisscom-Shop, Handy-Auflade-Challenges mit Ökostrom oder knifflige Entertainment-Quizzes mit bösen Folgen für falsche Antworten: Die beiden Conten Creators meisterten die unterschiedlichsten Herausforderungen.

Die Kampagne, die auf den Instagram-, TikTok-, Facebook- und Youtube-Channels von Swisscom lief, transportierte zwar Corporate-Themen wie Service und Nachhaltigkeit, richtete sich aber konsequent und authentisch an den Content Creators und der Community aus. «Wir glauben, Branded Content hat nur dann Bestand, wenn er von Seiten Content und weniger von Seiten Brand her konzipiert und umgesetzt wird», so Pascal Morgenthaler, Co-Head of Content & Social Media.

Die «Bereit-Challenge» ist die erste Awareness-Kampagne, die die übergreifende Social-Media-Redaktion von Swisscom und Jung von Matt Limmat – die im Sommer 2021 gestartet hat – gemeinsam realisiert. (pd/cbe)