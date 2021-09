Skyguide sorgt mit rund 1500 Mitarbeitenden an über 14 Standorten für die Flugsicherung der Schweiz und das angrenzende Ausland. Als Leadagentur für das Branding des Unternehmens begleitete und beriet Noord Skyguide während des gesamten Weiterentwicklungs-Prozesses und verhalf dem Unternehmen zu einem frischen Erscheinungsbild. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der überarbeitete Markenauftritt steht für die Werte von Skyguide und kommuniziert transparent und auf Augenhöhe. Das Herzstück sind die neue Webseite von Skyguide und der Brand Movie.

Im Rahmen dieses Branding-Projekts durfte Noord auch die Ikonographie, Briefschaften, diverse PPT und Office Templates, Messestände sowie die Signaletik überarbeiten.



«Skyguide ist mitten in einer tiefgreifenden, technologiegetriebenen Transformation. Das aktualisierte Branding spiegelt und unterstützt diesen Veränderungsprozess», lässt sich Myriam Käser, Chief Communications & Public Affairs Officer von Skyguide, in der Mitteilung zitieren. Michaël Maillard, Verantwortlicher Brand Positioning bei Skyguide, ergänzt: «Der Claim ‹beyond horizons› reflektiert unsere Horizonterweiterung und ist direkt mit dem Himmel verbunden – zukunftsorientiert und inspirierend». (pd/tim)