Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie es in einer Mitteilung heisst: «Der sichere Messenger Threema hat sich seit der Gründung 2012 zu einer beliebten Alternative zu WhatsApp entwickelt.» Sein Jubiläum feiert das Schweizer Unternehmen mit einem «humorvollen Blick» zurück auf die vergangenen zehn Jahre.



Im Jahr 2012 entschieden drei junge Schweizer Software-Entwickler, für sich und ihre Freunde eine eigene, unabhängige Kurznachrichten-App zu programmieren. Es sollte eine Chat-App werden, die sie selbst mit gutem Gewissen nutzen können, ohne sich kommerziellen Datensammlern und staatlicher Überwachungswillkür aussetzen zu müssen.



Zehn Jahre später ist Threema laut eigenen Angaben «der meistverkaufte sichere Instant Messenger der Welt». Die Nutzung der App sei zu einem Statement geworden. Sicherheit und Datenschutz seien untrennbar mit der Marke verbunden. Threema setze sich unnachgiebig dafür ein, dass sich seine Nutzer unbeschwert austauschen können, ohne um ihre Sicherheit und Privatsphäre besorgt zu sein. Sowohl bei der Softwareentwicklung wie auch bei allen unternehmerischen Entscheidungen würden diese Werte im Zentrum stehen.





Sein Jubiläum feiert Threema mit einem Kurzfilm, der einen humorvollen Blick zurück auf die vergangenen zehn Jahre wirft. Gespickt mit interessanten Insights – und einer gehörigen Portion Selbstironie – würden die Verantwortlichen klarstellen, dass man in puncto Sicherheit und Privatsphäre zu keinen Kompromissen bereit sei. Gleichzeitig werde aber auch kein Hehl daraus gemacht, dass man sich bei Threema dennoch nicht immer bierernst nehme, wie das die milliardenschweren Mitbewerber aus dem Silicon Valley mitunter tun würden. «Wenn auch der sichere Messenger aus der Schweiz den Vergleich mit den amerikanischen Tech-Giganten in keiner Weise zu scheuen braucht», wie es in der Mitteilung weiter heisst.



«Threema wurde von Grund auf mit Fokus auf Sicherheit und Schutz der Privatsphäre entwickelt, und seit Anbeginn ist Metadaten-Sparsamkeit unser Leitmotiv», wird Roman Flepp, Head of Marketing bei Threema, zitiert. Er fügt an: «Es macht uns stolz, im Laufe der letzten zehn Jahre allmählich zu einem Synonym für Sicherheit und Privatsphäre geworden zu sein. Mit diesem Film möchten wir aber nicht nur unsere technischen Errungenschaften feiern, sondern auch einen grossen Dank an unsere Mitarbeiter, Partner und – nicht zuletzt – die über elf Millionen Nutzer aussprechen.» Der Film wurde am Jubiläumsevent von Threema uraufgeführt und wird ab sofort auf verschiedenen digitalen Kanälen ausgespielt.

Verantwortlich: Roman Flepp (Head of Marketing bei Threema), Dieter Boller (Konzept, Drehbuch, Creative Direction), Jovica (Edit, Postproduction), Aron Marty (Sounddesign), Stefan Nobir (Soundmix). (pd/tim)