Dreifive: Ikea sucht mit Whatsapp-Chatbot Personal

Bewerbungsprozesse haben sich in den vergangenen Jahren sowohl für potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für Unternehmen radikal verändert. Ikea Schweiz geht nun einen Schritt weiter und vereinfacht die den Prozess für die Bewerberinnen und Bewerber: neu können sich diese per WhatsApp bewerben und so den Bewerbungsprozess abschliessen, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf diese Weise will Ikea den aktuellen Bedürfnissen der Bewerberinnen und Bewerber entgegenkommen.



Die Nutzerinnen und Nutzer können sich beim viersprachigen WhatsApp-Chatbot über alle Vorteile in Bezug auf das Arbeiten bei Ikea informieren. Es kann ein Ikea Quiz absolviert und Erfolgsgeschichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt erlebt werden. Ganz neu wird das Einreichen der kompletten Bewerbung via WhatsApp abgewickelt. Findet man keinen passenden Job, kann ein personalisierter Alert für neue Angebote

eingerichtet werden, um sich laufend über neue Ausschreibungen benachrichtigen zu lassen. Technisch ist dies durch eine API-Verbindung möglich, welche extra für diesen Case von Chatbot-Experten der Memacon sowie Yes!devs programmiert wurde.

Die Nutzerinnen und Nutzer werden zu Beginn mit Audionachrichten durch den Bot geführt und der komplette vollautomatisierte Bewerbungsprozess inklusive Upload des CVs folgt im Anschluss als durchdachter Ablauf. Dabei sind aber auch Elemente wie der interaktive Austausch mit den potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein wichtiger Punkt in der Kommunikation. Die Messenger-Content Expertinnen und Experten von Dreifive haben für diese Kampagne alle Formate von WhatsApp genutzt und das Gamification Erlebnis zu gestalten.

Ananda Buchmüller, Employer Branding & Talent Sourcing Leader bei Ikea: «Bei Ikea glauben wir daran, dass der Mensch den Unterschied macht – nicht nur im Store, sondern auch im Rekrutierungsprozess. Ikea rekrutiert nach Werten und schaut bewusst auf den Menschen statt den CV. Damit unsere Recruiter das jedoch tun können, brauchen sie vor allem eines: Zeit. In einem Arbeitsmarkt, der sich so verändert, ist es eine wachsende Herausforderung passende Kandidat:innen zu finden. Der Ikea Job Bot ist unsere Antwort auf die sich ändernden Ansprüche der Kandidatinnen und Kandidaten. Er verbindet Mensch und Technologie, ermöglicht einen verbesserten Informationsaustausch und gewährt Zugriff auf einen wertvollen und interaktiven Bewerberpool. Dabei ist der Ikea Job Bot vollautomatisiert.»

Marleen Albert, Head of Social Media bei Dreifive: «Die Anforderungen an einen potenziellen neuen Arbeitgeber ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Gemeinsam mit Ikea durften wir eine Lösung kreieren, um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden und state of the art am Markt aufzutreten.»



Verantwortlich bei Ikea Schweiz: Ananda Buchmüller (Employer Branding & Talent Sourcing Leader); verantwortliche bei Dreifive: Tiziana Tarzia (Teamlead Social Media), Sandro Kohler (Senior Digital Arts Designer), Marleen Albert (Head of Social Media) Verantwortlich bei Memacon GmbH/yes!devs GmbH: Moritz Beck (CEO), Benjamin Klooß (CEO). (pd/wid)