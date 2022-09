Jung von Matt Brand Identity: Im Fokus stehen Höchstleistungen

Das 1928 gegründete internationale Leichtathletikmeeting Weltklasse Zürich ist eine der renommiertesten Leichtathletik-Veranstaltungen und bringt jedes Jahr die weltbesten Athletinnen und Athleten nach Zürich. Darüber hinaus nutzt die Organisation Weltklasse Zürich ihre Organisations- und Eventexpertise, um vielfältige Angebote im Leistungs- und Breitensport zu realisieren – wie zum Beispiel den UBS Kids Cup. Weltklasse Zürich verfolgt damit das Ziel, Menschen miteinander zu verbinden und einen aktiven Lebensstil zu fördern. Das Versprechen, das die Organisation ihrem Publikum dabei gibt, verdichtet sich im Claim «Never Stop Getting Better», wie es in einer Mitteilung heisst.

Um die Markenperformance zu steigern, wurde die Markenidentität von Weltklasse Zürich weiterentwickelt, emotionalisiert und die Exzellenz der Marke herausgearbeitet. Die «Never Stop Getting Better»-Haltung und die damit verbundene Dynamik ziehen sich nun vom Layout- bis zum Motionverhalten konsequent durch den gesamten Markenauftritt. Im Fokus stehen die sportlichen Höchstleistungen und die damit verbundenen Emotionen der Athletinnen und Athleten sowie die Begeisterung der Zuschauenden. Das ikonische Logo wurde auf digitalen Einsatz hin optimiert, die Farbpalette aufgefrischt und das gesamte Design-System und seine bestehenden Markenelemente auf Effizienz und Wirkung in allen Kanälen optimiert.

«The Shape» wird zum Identifyer

Neben dem Logo wird eine plakative elliptische Form zum Identitätselement und sorgt für Visibilität und hohe Wiedererkennung. «The Shape» ist inspiriert von der charakteristischen Form der Leichtathletik-Bahn und der einzigartigen Atmosphäre im Stadion Letzigrund und vereint somit Geschichte, Exzellenz und bunte Vielfalt, die den einzigartigen Erfolg der Marke Weltklasse Zürich ausmachen, wie es weiter heisst.

In der Gesamtheit ist so ein leistungsfähiges Corporate-Design-System entstanden, das einfach anwendbar ist und über aller Anwendungsbedürfnisse und Kontaktpunkte Konsistenz schafft. «Never Stop Getting Better» wird damit prägnant und inspirierend erlebbar.

Verantwortlich bei Weltklasse Zürich: Selina Wenger, Christoph Joho; verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Markus Wohlhüter, Hannah Andresen, Pablo Scheidegger, Loraine Olalia (Design), Christina Widmann (Creative Direction), Alessandra Bally (Projektleitung), Thomas Deigendesch (Strategie). (pd/cbe)