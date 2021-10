Seit sechs Jahren betreibt Raiffeisen die Plattform lokalhelden.ch im genossenschaftlichen Sinne und stellt ihre Crowdfunding-Plattform den Projekt-Startern und den Unterstützern kostenlos zur Verfügung. Unlängst konnte die nationale Spendenplattform damit die Erreichung von 20 Millionen Franken Spenden für über 1‘100 lokale Projekte feiern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Imagekampagne von Raiffeisen soll das Potenzial von Crowdfunding aufzeigen und die dafür lancierte und erfolgreiche Spendenplattform lokalhelden.ch von Raiffeisen bekannter machen. Shining Film AG liefert dazu den passenden Film.

Raiffeisen wird gemäss Mitteilung als «sympathische und volksnahe Bank wahrgenommen, die sich als Genossenschaft für Projekte und Menschen in der Region/der Schweiz engagiert und diese vielseitig unterstützt». Der Film soll Raiffeisen als Genossenschaft differenzieren und aufzeigen, dass mittels Crowdfunding respektive der Plattform lokalhelden.ch ganz nach dem Genossenschaftsgedanken der Region etwas zurückgegeben wird.

Ein Film als Stellvertreter für über ein Tausend erfolgreicher Projekte

Um die Verbundenheit mit der Region in allen Landesteilen zu stärken, wird die breite Schweizer Bevölkerung angesprochen. Dies mit dem Ziel, Besucher von lokalhelden.ch zu motivieren, ein eigenes, lokales und gemeinnütziges Projekt einzugeben.

Aus über 1000 erfolgreichen Projekten ein Einzelnes auszusuchen und zu porträtieren wurde gemeinsam verworfen, wie es weiter heisst. Entwickelt wurde ein Filmskript das sich an mehreren konkreten Projekten anlehnt und die Entstehung eines Abenteuerspielplatzes erzählt. Der Film wird in klassischen Medien (TV/Kino) sowie online (SoMe) eingesetzt.

Verantwortlich bei Raiffeisen: Strategie und Konzeptentwicklungsbegleitung; Oliver Niedermann (Head of Marketing), André Stöckli (Head of Sponsoring); Konzeptentwicklungs- und Umsetzungsbegleitung; Samuel Weibel (Gruppenleiter lokalhelden.ch); Umsetzungsbegleitung; Delia Burkhard (Beraterin Kommunikation-Marketing bei lokalhelden.ch); verantwortlich bei Shining Film: Stefan Bircher (Konzept, Skript und Executive Producer), Jonathan Heyer (Konzept, Script, Regie und Photograph), Lea Dettli/Manuela Rüegg (Produktionsleitung), Daryl Hefti (Director of Photography), Frederik Kunkel (Ausstattung), Wolfgang Weigl (Edit). (pd/tim)