Wie bereits in den Vorjahren hat die Agentur Zimmermann Communications in dem Geschäftsbericht 2021 von Emmentaler Switzerland eines der vielen, traditionellen Emmentaler-Handwerke als Aufhänger interpretiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Diesmal das Uhrmacher-Handwerk von Ueli Zürcher in Wasen im Emmental. Die filigrane Handwerkskunst, die Meister Zürcher schon seit bald 50 Jahren leidenschaftlich ausübt, erfordert viel Geduld, Erfahrung und Können – genauso wie es die Herstellung vom originalen Emmentaler AOP bedarf.







Zudem hat die Agentur das Magazin für Mitglieder von Emmentaler Switzerland konzipiert und produziert. Im Fokus stehen auch in dieser Ausgabe gestandene Persönlichkeiten aus der Welt vom originalen Emmentaler Käse: Die Milchbauern Carmen und Hansruedi Müller, die Brüder Marc und Thomas der Käserei Neuenschwander AG in Güttingen und auch das 160-Jahre-Jubiläum von Vertriebspartner Lustenberger & Dürst SA. Zudem erfahren die Leser weitere News rund um den Emmentaler AOP: Sei es die Nachwuchsförderung von Schwinger-Patron und Markenbotschafter Mättu Sempach, die digitale Ausrichtung der Emmentaler Schaukäserei sowie einen Überblick der Marketingaktivitäten und vieles mehr.

Ganz im Sinne des soliden Handwerks wurde in der kreativen Umsetzung und Realisation viel Wert gelegt auf eine sorgfältige Gestaltung, auf ein ausgewähltes Naturpapier und eine feine Druck-Veredelung.

